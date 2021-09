Roanne : dernière ligne droite avant la reprise pour la Chorale

La Chorale aborde ce lundi soir (20 heures) face à la JL Bourg, son 8e match de préparation. Il aurait dû être le 9e mais la rencontre face à l'ASVEL vendredi soir a dû être annulée à cause d'un trop grand nombre de joueurs choraliens forfaits. Face à Bourg, l'entraineur Jean-Denys Choulet devrait avoir récupéré tout le monde. La seule incertitude concerne le meneur Christian Jackson (cheville) mais la Chorale a enfin vu Boubacar Touré arrivé du Sénégal samedi après des semaines d'imbroglio autour de son visa.

"On n'est certainement pas comme je le voudrais mais on est moins bien que d'autres et mieux que certains analyse l'entraineur de Roanne. La préparation ne se passe pas trop mal. Le gros souci a été l'absence de Boubacar Touré et les blessures de nos deux meneurs qui font qu'on n'a pas pu vraiment travailler à fond les schémas de jeu".

Coach JDC salue l'attitude

L'entraineur roannais se console avec l'attitude de ses joueurs. De la discipline et du sérieux. Aux antipodes de la saison dernière : "C'est complètement différent au niveau du travail. Je pense qu'on a peut-être une équipe plus talentueuse que la saison dernière après il faut que la mayonnaise prenne. Nous avons recruté des jeunes joueurs de Pro B en devenir parce qu'on n'a pas les moyens de recruter dans des championnats plus huppés. On fait avec des jeunes joueurs qu'on essaye de former et développer mais aussi des joueurs qui peuvent nous montrer qu'ils peuvent franchir un cap".

Ce cap viendra bien vite avec la réception d'un vainqueur de Coupe d'Europe pour débuter la saison. Monaco sera sur le parquet de la halle André-Vacheresse le vendredi 1er octobre.