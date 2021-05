Basket - Jeep Elite : la Chorale s'incline de justesse face Orléans (91-95)

Après deux défaites et un (très) long périple en car jusqu'à Strasbourg et Cholet, la Chorale de Roanne a montré qu'elle ne pouvait guère faire de miracle. Privés de Teyvon Myers, Juvonte Reddic, Jackson Rowe, Ronald March et Ray Ona Embo les Roannais se sont inclinés (95-91) face à Orléans ce samedi soir à la halle André-Vacheresse.

Bousculés et menés dans le premier quart-temps (23-29) les partenaires de Sylvain Francisco (22 points et meilleur marqueur roannais) se sont peu à peu mis en route pour tourner à la pause avec une (très) courte avance (50-49). Mais dans le sillage de son solide pivot de 2m12 Luke Fischer (27 points) Orléans a repris les commandes dans le troisième quart-temps (68-74) et ne les a plus lâchées jusqu'au coup de sifflet final.

Première pour Wright-Foreman

Pour sa première avec la Chorale, l'arrière américain Justin Wright-Foreman a été intéressant. Le pigiste médical de Ronald March, qualifié in extremis pour la rencontre, a inscrit 20 points (4/12 à trois points).

Après cette défaite la Chorale est 11e et se déplacera à Villeurbanne ce mardi 04 mai (19 heures).