Roanne : la Chorale veut monter en gamme

Avec des investissements en terme d'infrastructure et une réorganisation de son staff, la Chorale de Roanne et son coach Jean-Denys Choulet veulent se donner les moyens de faire grandir le club

Les basketteurs roannais de la Chorale reprennent le chemin de l'entraînement cette semaine. Les anciens comme les nouveaux vont faire quelques découvertes. Ils ont déjà eu la bonne surprise de voir débarquer de nouvelles voitures mise à leur disposition. "Elles sont superbes ces Jeep hybrides commente Jean-Denys Choulet heureux pour ses joueurs comme si c'était Noël. Nous n'avons jamais eu des véhicules comme ça à la Chorale même à l'époque du titre 2007. Avant nous mettions des gars de 2m10 dans des Polo ce n'était pas sérieux."

Les nouveaux véhicules mis à disposition des joueurs de la Chorale © Radio France - Kevin Boderau

"Quand nous faisons les choses proprement nous sommes capables de leur demander (aux joueurs) de faire leur travail correctement poursuit coach JDC. Et s'ils ne le font pas nous sommes en mesure de taper du poing sur la table."

Un Team manager pour épauler coach JDC

Côté infrastructure le club s'est également doté cet été d'un nouvel appareil de musculation d'une valeur de 12.000€. "Notre salle de musculation ressemble enfin à quelque chose avec cet outil" explique Jean-Denys Choulet qui va d'ailleurs prendre en main la préparation physique : "Sans aucune vantardise quand j'ai décroché mes deux titres de champion c'est moi qui me chargeais de la préparation physique".

Avec les économies réalisées sur ce poste, la Chorale s'est offert les services d'un Team manager. Frédéric Titre. Il s'occupera de toute la partie intendance auprès de l'équipe (transports, hébergements, etc...) jusqu'ici dévolue à Jean-Denys Choulet. "C'est pour moi la personne la plus importante au quotidien et j'ai trouvé avec Frédéric, que j'ai côtoyé pendant quatre ans à Chalon-sur-Saône, quelqu'un d'un professionnalisme et d'une loyauté exemplaire" souligne l'entraîneur choralien.

Le nouvel appareil de musculation permet de faire travailler jusqu'à huit joueurs simultanément © Radio France - Kevin Boderau

Neuf semaines de préparation

D'ici la reprise de la Betclic ELITE programmée le week-end du 2/3 octobre et la réception de Monaco, la Chorale va disputer 12 matchs de préparation. Le premier aura lieu le 25 aout à 19h à la Halle André Vacheresse face à Vichy-Clermont.