Roanne remporte la Leader's Cup !

Ils l'ont fait ! Les basketteurs roannais s'adjugent la Leader's Cup de Pro B, l'équivalent de la deuxième division française. Avec cette victoire sur Boulogne-sur-mer, 88 à 80, les voilà assurés de disputer les play-offs d'accession au plus haut niveau du basket national.

Coup double pour la Chorale de Roanne ! Avec ce titre, les Roannais ajoutent non seulement une nouvelle ligne à leur palmarès, mais ils se qualifient du même coup directement pour les play-offs d'accession à la Pro A en fin de saison. A Disneyland Paris, dimanche après-midi, face à Boulogne-sur-Mer, ils ont construit leur succès (88-80) grâce à une entame de match bien maîtrisée, comme le raconte leur pivot Joe Burton : "Nous avons bien commencé. Nous avons mené de vingt points rapidement."

C'est en seconde période que les choses se sont compliquées. "Ils sont revenus, mais nous avons réussi à conserver une marge de dix à douze points, et nous l'avons finalement emporté," poursuit le joueur américain. "Je suis simplement heureux d'avoir gagné. Nous avons travaillé dur toute la saison pour atteindre cet objectif."

La satisfaction de Joe Burton, le pivot américain de la Chorale Roannaise.

Grâce à cette victoire, la Chorale Roannaise n'a plus à se soucier de son avenir par le biais du championnat de Pro B, puisqu'elle se qualifie directement pour les play-offs. Pour le coach Laurent Pulvy, c'est une première réussite, alors qu'il n'est arrivé au club qu'au début de la saison. "On est ravis, après six mois ensemble, de ramener quelque chose. On avait besoin de créer un nouvel engouement au club. J'ai l'impression que c'est chose faite. On le voit quand on voit le nombre de supporters dans la salle."

Pour l'entraîneur, c'est surtout le point de départ d'une nouvelle aventure : "Ce n'est que le début. Il ne va pas falloir s'arrêter, bien au contraire. Cela nous montre juste que nous sommes sur la bonne voie, mais il ne va pas falloir s'arrêter, car le chemin est encore long, pour arriver là où l'on veut arriver."

