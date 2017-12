Rock Feliho, capitaine du HBC Nantes : "le favori, c'est le PSG !"

Après avoir battu le grand Barcelone samedi, les handballeurs du HBC Nantes rejouent ce jeudi soir dans le hall XXL du parc des expositions de la Beaujoire. Le H reçoit le Paris Saint-Germain, en championnat : "ils sont au moins aussi forts que Barcelone", prévient le capitaine nantais Rock Feliho.

Rock Feliho le reconnaît sans détours : "ce week-end, on a savouré notre victoire, on a profité, car battre Barcelone, ce n'est pas anodin." Mais le capitaine du HBC Nantes et ses coéquipiers se sont de nouveau concentrés dès lundi pour préparer un des chocs de la saison en championnat de France de handball. Le H, deuxième de la saison 2016/2017, reçoit en effet le champion en titre, Paris, dans le cadre de la douzième journée. Mais cette saison, les deux équipes ne sont pas forcément au mieux en championnat : Nantes a déjà perdu quatre fois et Paris deux fois. "C'est un match encore plus important que celui de samedi contre Barcelone. Si on ne devait en gagner qu'un, on aurait choisi le PSG. Ces deux points vont valoir cher", explique le capitaine nantais, auteur d'une très grosse performance samedi dernier en défense face aux Catalans.

Le favori, c'est Paris ! Ils sont champions de France en titre, on n'est que quatrièmes aujourd'hui"

En effet, le H doit gagner pour ne pas décrocher au classement et conserver la possibilité de se qualifier pour la Ligue des Champions pour la troisième saison consécutive, une compétition dans laquelle les Nantais brillent actuellement, puisque ils sont deuxièmes de la poule A. Pour cela, le H croit pouvoir s'appuyer sur sa bonne dynamique actuelle qui lui a permis de battre Nîmes en championnat (33/25), puis Barcelone (29/25) en Ligue des Champions dans le hall XXL. Et le club nantais compte aussi sur son public qui a répondu présent samedi dernier dans ce hall XXL du par des expositions de la Beaujoire : "c'est plus que motivant, tu rentres dans une salle où dix-mille personnes sont là rien que pour te soutenir. C'est une fierté, une force supplémentaire", explique Rock Feliho. Pour autant, le capitaine du H la joue modeste : "le favori, c'est Paris. Ils sont champions de France en titre, ils sont en tête de leur poule en Ligue des Champions. Ils ont assez de joueurs pour pouvoir gagner sans Nikola Karabatic [suspendu suite à l'affaire dite des paris truqués], même si l'impact qu'il a est énorme. Il y a Narcisse, Sagosen, Hanse, Remili, Stepancic..."

Le H a déjà battu le PSG plusieurs fois ces dernières saisons

L'histoire récente, en tout cas, est plutôt favorable aux Nantais, qui ont battu deux fois Paris en championnat (37-31 et 37-38) l'an dernier et lors du Trophée des Champions (32-26) début septembre. Le PSG avait pris en revanche sorti le HBCN de la Ligue des Champions en huitième de finale (26-26, 35-27) au printemps dernier. Rappelons également que dans ce hall XXL, Nantes a déjà battu deux fois le PSG depuis 2013 (contre une seule défaite en 2014). Le match HBC Nantes contre PSG est à vivre en direct sur France Bleu Loire Océan, ce jeudi dès 20 heures avec les commentaires d'Antoine Denéchère et de Grégory Cojean, qui dirige le centre de formation du H.