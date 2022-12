Romain L'hermitte : "Les deux semaines qui arrivent vont nous montrer ce qu'on a dans le ventre"

France Bleu : Romain, Mondeville a perdu son cinquième match de suite, quasiment au buzzer face à Montbrison (57-59). Comment ressentez-vous cette défaite quelques jours après cette rencontre ?

Romain L'Hermitte : Évidemment, samedi soir, il y avait beaucoup de frustration parce qu'on attendait de renouer avec la victoire. Maintenant, avec deux nuits de sommeil qui séparent ce match à aujourd'hui, cela nous permet de se dire qu'on a fait des bonnes choses. On a revu des très bonnes choses, notamment en deuxième mi temps. On a retrouvé une vraie âme défensive et je pense que maintenant, il faut capitaliser sur ça. Il faut vraiment se concentrer sur ce qu'on a fait de bien et surtout cette défense qui a vraiment été excellente pendant toute une mi temps.

FB : Faut-il être inquiet avec cette onzième place sur douze équipes ?

RL : Oui, il faut assurer le maintien. Mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui est à l'abri du maintien dans la division. En effet il n'y a que le centre fédéral derrière nous. Je pense que ce qu'on a vu samedi nous montre qu'il y a peu de choses qui nous séparent des premières places. Par contre, il faut qu'on arrive vraiment à continuer à se remettre la tête à l'endroit et avoir ce petit déclic qui fasse qu'on puisse jouer avec beaucoup de confiance et sortir de cette zone rouge. De toute façon, les deux semaines qui arrivent vont nous montrer un peu ce qu'on a dans le ventre, tout simplement, avec deux déplacements (A Feytiat et à Calais). Mais c'est là, dans deux semaines, qu'on pourra vraiment faire le bilan de savoir si on est vraiment en danger ou pas.

FB : C'est un peu surprenant parce que cette équipe n'a pas tant changé que ça. Des cadres comme Sabrine Bouzenna et Shanavia Dowdell ne sont pas à leur niveau mais la saison passée avait été plutôt bonne si ce n'est l'élimination précoce en phase finale.

RL : C'est ça en fait. Le truc, c'est que l'an dernier, on a vraiment eu une grosse série de victoires. On était premier à la fin de la phase aller et quand ça a commencé à ne plus trop aller, on s'est fait éliminer rapidement. Je pense que les filles ont trop écouté tout ce qui s'est dit. On s'est fait énormément critiquer sur les playoff, chose que je comprends parce qu'on s'est fait éliminer. Mais on avait fini deuxième de la saison régulière, ce qui est quand même une bonne performance. Je pense que oui, sur le papier, on peut avoir une bonne équipe. Je pense vraiment que Sabrine a fait du bon boulot et samedi elle a été notre moteur défensif, surtout en deuxième mi temps. Elle a vraiment apporté une grosse agressivité défensive donc ça, c'est vraiment bien. Maintenant, Shanavia Dowdell essaye de faire le mieux possible. Malheureusement, j'ai peur qu'on ait mis je pense beaucoup trop d'espoirs en elle et que aujourd'hui, elle n'arrive pas à retrouver le niveau qu'elle a pu avoir. C'est aussi à moi d'essayer de lui faire retrouver ce niveau là. Maintenant, je ne sais pas si un jour elle pourra vraiment le retrouver. Elle travaille, elle est vraiment avec l'équipe. Elle est malheureuse de la situation. C'est vrai qu'on aimerait qu'elle performe un petit peu plus. Il nous manque ses points dans la raquette mais à un moment donné, l'après-covid a été difficile pour elle. Elle n'est plus tout jeune. Et donc du coup, c'est à nous aussi de nous adapter. Et maintenant, une chose est sûre, c'est que sur le papier, on n'a plus une équipe pour viser la montée, comme tout le monde pouvait le demander il y a deux ans. Parce que Shanavia ne sera pas MVP cette saison, c'est sûr. On n'a donc pas la Shanavia qui a été MVP deux saisons de suite.

FB : Romain L'Hermitte, c'est votre dixième année sur le banc. Etes-vous menacé ? Vous sentez-vous menacé ?

RL : Je ne sais pas si je suis menacé, je ne pense pas. En fait, il y a deux semaines, je pense que j'ai écouté un petit peu trop les gens et en effet, je me suis senti menacé. J'ai fait le choix avec mes joueuses de se mettre dans une bulle. Je n'écoute pas en fait tout ce qui se passe à l'extérieur. Peut-être que je suis menacé. Si je ne le suis pas et bien tant mieux. Cela m'a permis de faire une très bonne semaine avec l'équipe. Ça m'a permis de faire un bon match ce weekend. Malheureusement, on a quand même perdu. Mais en fait, à un centimètre près, le shoot de Louise (Bussière) rentre et on n'aurait peut être pas cette discussion là aujourd'hui. Du coup, non, pour l'instant, pour moi, tout va bien. Il faut qu'on continue à travailler. Maintenant, je sais qu'on a deux semaines importantes avec deux matches importants qui arrivent avant la trêve de Noël.