Romain Lhermitte, coach de Mondeville : "Je ne suis pas sûr que l'on soit armé pour monter"

A plus de deux mois du début de son championnat (Le 15 octobre contre le Centre fédéral), l'USO Mondeville a repris le chemin de l'entraînement ce mardi avec un effectif stable enrichi du retour de deux joueuses, Nahan Niaré et Ewl Guennoc.

"C'est un effectif stable, très mondevillais, souligne le coach Romain Lhermitte, avec énormément de joueuses issues du centre de Formation. je pense que c'est quelque chose de fort de pouvoir évoluer avec des joueuses de sa formation et de les faire évoluer en Ligue 2 en essayant de faire le mieux possible."

Romain Lhermitte entame sa dixième année sur le banc de Mondeville, la quatrième de rang en Ligue 2 féminine. La précédente saison s'était clos sur une élimination sèche d'entrée en play-off face à Strasbourg.

"Je ne vais pas vous cacher que j'ai un sentiment de revanche parce qu'on s'est fait sortir très tôt en play-off malgré une deuxième place en saison régulière. J'arrive en me disant qu'il faut que l'on fasse mieux. On avait très bien démarré la saison passée avec huit victoires de suite (huit victoires sur les neuf premières journées), on était première à la trêve. On avait battu Toulouse lors de la phase aller, on était plutôt bien. Après, la machine s'est grippée, regrette Romain Lhermitte . Cette saison, c'est essayer de trouver une vraie identité. C'est vrai que les années passent mais tant que la motivation est là, c'est le plus important."

Relégué en 2019 à l'issue des Play down et d'un dernier match couperet à Nantes, l'USO Mondeville ne veut pas faire l'erreur des saisons précédentes et mettre une pression trop grande sur les épaules de ses joueuses. Romain Lhermitte se veut très prudent et réaliste face au défi du championnat de Ligue 2 féminine où n'existe qu'un seul ticket d'accession pour douze équipes.

"Je ne suis pas sûr qu'on soit armé pour monter, estime avec franchise Romain Lhermitte. Cela fait trois ans que je connais ce niveau là. C'est quand même un championnat qui est hyper serré. Le seul objectif qu'on se donne aujourd'hui, c'est de prendre beaucoup de plaisir à s'entraîner et à progresser ensemble. Je reste persuadé que si on a cette mentalité, les victoires viendront avec. Et puis si on perd un match, ce ne sera pas la fin du match.

Ces dernières années, quelque chose qui a été très mal managé, c'est le fait de vouloir absolument monter. Dès qu'on perdait un match, on avait l'impression que le monde s'effondrait et c'est ce qui s'est passé. En deuxième phase, plus on s'approchait de l'échéance et plus on s'est effondrés. Je pense qu'il faut bâtir un groupe où l'on veut travailler ensemble et progresser ensemble. J'espère qu'on sera dans le haut. C'est tout ce que je souhaite et après on essaiera de durer plus longtemps possible."