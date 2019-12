Ruddy Nelhomme remercié par le Poitiers Basket 86

Poitiers, France

Bon dernier de la Pro B de Basket avec seulement 1 seule victoire à domicile (contre Paris) pour 8 défaites, et une position de relégable, le club doit trouver une solution et ça passe par l'éviction de son entraîneur qui fut joueur avant. Aux manettes du club depuis 12 ans, Ruddy Nelhomme va laisser sa place temporairement à son adjoint Antoine Brault avec qui il formait un duo assez inédit et unique dans l'histoire des sports co français. Le guadeloupéen avait permis au club de rejoindre l'Elite du basket français et d'évoluer en Pro A. Ruddy Nelhomme est aussi l'adjoint de Vincent Collet, entraîneur de l'équipe de France.

Le club explique dans un communiqué : "Devant les résultats décevants de l'équipe première et la nécessité absolue de redresser la situation sportive, le Conseil d'Administration du club a pris la décision de suspendre provisoirement, à titre conservatoire, Ruddy NELHOMME du management de l'équipe professionnelle du Poitiers Basket 86.

C’est Antoine BRAULT qui assurera l’intérim et prendra en main l'équipe professionnelle dès vendredi soir à St Quentin".