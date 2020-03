Rudy Gobert positif au Covid-19, la NBA suspend sa saison

Huis clos, reports, équipes en quarantaine, compétitions suspendues... Le sport mondial est décidément frappé de plein fouet par les conséquences de l'épidémie de coronavirus. C'est désormais la puissante NBA, la ligue de basket nord-américaine, qui a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi la suspension de tous les matches de la saison jusqu'à nouvel ordre.

Sans précédent

Quelques heures plus tôt, le match entre Oklahoma City et Utah Jazz avait été reporté à la dernière minute. Un joueur des Jazz venait d'être testé positif au Covid-19. Le club n'a pas révélé l'identité du malade, mais selon la chaîne américaine ESPN et un site internet spécialisé, il s'agirait du Français Rudy Gobert. "Je viens de parler au téléphone avec Rudy. Il va bien. Que personne ne panique", a tweeté dans la nuit son coéquipier en équipe de France, Evan Fournier.

Rudy Gobert, 27 ans, ici avec le maillot de la France, dispute sa septième saison en NBA. © Maxppp - Fazry Ismail

Pendant ce temps, quatre matches sur les six programmés dans la nuit ont pu se dérouler normalement, juste avant l'annonce de la NBA. "C'est sans précédent", a réagi l'entraîneur des Detroit Pistons, Dwayne Casey. Son homologue de Miami, Erik Spoelstra, s'est dit "stupéfait", tout en reconnaissant que "la ligue a agi de manière appropriée".

La saison régulière de NBA était censée s'achever le 16 avril, avant des play-offs prévus jusqu'à début juin. Un calendrier très chargé qui risque de rapidement virer au casse-tête.