Saint-Chamond basket : "la prochaine saison sera ma dernière" (Alain Thinet)

Alain THinet et son adjoint Maxime Nelaton

Alain Thinet a longuement hésité. Durement touché par le Covid-19 il a songé à ne pas poursuivre l'aventure avec le SCBVG la saison prochaine : "Avec mon âge avancé (rire) il faut faire attention à ne pas faire la saison de trop. J'ai déjà fait onze saisons au club et je ne voulais surtout pas que les dirigeants se sentent obligés de me proposer un contrat l'année prochaine. J'ai hésité car avec le Covid j'ai été très fatigué pendant 15 jours. La saison aussi a été très difficile (Saint-Chamond a terminé 16e et a lutté toute la saison pour son maintien). mais la fin m'a donné envie de replonger".

Alain Thinet passera la main l'année prochaine

Les promesses entrevues en fin de saison ont redonné de l'appétit à l'un des entraîneurs les plus expérimentés du basket hexagonal : "J'ai encore envie d'accompagner le club et surtout avec l'entrée dans la nouvelle salle. Je veux laisser cette équipe en Pro B. J'ai dit à mon épouse et à mes enfants que cette saison serait la dernière".