Saint-Chamond Basket : "On se donne tous les moyens pour monter" assure le président Roger Paour

Le SCBVG qui reçoit son voisin drômois Saint-Vallier ce mardi soir a la possibilité de maintenir son avance en tête de la Pro B. Le rêve d'une accession historique à la première division prend de plus en plus d'épaisseur. Entretien exclusif avec le président du SCBVG Roger Paour.

Les Couramiaux doivent confirmer la magnifique victoire à Chalon ce week-end. Le SCBVG reçoit ce mardi soir le voisin drômois de Saint-Vallier à 20 heures. Les basketteurs de Saint-Chamond ont frappé un grand coup en allant s'imposer ce vendredi soir chez le 3e du championnat et possède désormais au moins trois victoires d'avance sur ses poursuivants en tête de la Pro B (Nancy 2e a un match en retard). Et cela à huit journée de la fin du championnat. La probabilité d'une accession directe à l'étage supérieur prend forme.

Entretien avec Roger Paour président du Saint-Chamond Basket Vallée du Gier

Le président du Saint-Chamond Basket doit être un homme heureux en ce moment ?

Oui, bien sûr. On profite tous de ces moments. C'est à la fois important et satisfaisant par les résultats qu'ils apportent. C'est vraiment important d'être dans cette logique parce que ça crée aussi un engouement dans le club, mais aussi à l'extérieur. Et puis on a le projet de l'Aréna, donc il y a un bon alignement des planètes

Vous vous interdisez de trop penser à la montée ?

Ne pas y penser ce serait aussi de ne pas être dans une logique de perspective puisque après à la fois, on travaille au jour le jour, sur la Pro B et sa continuité. Mais maintenant, on est obligé de travailler en parallèle sur le niveau supérieur, donc vers la Betclic ELITE. On est obligé d'y penser, sinon on ne remplirait pas notre tâche de dirigeant.

Quels sont vos axes de travail par rapport à la Betclic ELITE ?

Alors déjà, on avait pas mal travaillé par rapport à l'Aréna et son remplissage et tout ce qui est partenariat. Mais maintenant, on doit se tourner vers d'autres choses. C'est à dire quelles sont les normes pour la Betclic Elite? Qu'est-ce que sont les coûts de forfaits? Les transports? Les évolutions salariales, car il y a des minimums aussi salariaux pro pour ce niveau-là. Tout ça, c'est des extrapolations mais on est en train de voir où ça nous conduit et comment on réussira après à trouver les budgets pour fonctionner

Le club aura les reins assez solides pour supporter, financièrement, une montée en Betclic ELITE ?

Je crois que c'était la même logique quand on est arrivé en Pro B, on avait le 16e ou 17e budget et aujourd'hui, il est question 7 ans plus tard, d'évoluer au plus haut niveau. Et on est toujours vivant. On mettra tout en œuvre pour essayer d'avoir un budget correct. Ce ne sera pas facile, mais dans tous les cas de figure, les dirigeants ne refuseront jamais une montée sportive. Ce serait trop de frustration pour eux, pour tout le monde d'ailleurs. Et on mettra tout en œuvre après pour essayer de constituer un budget opérationnel pour le niveau supérieur, sachant que vous comprendrez bien que notre budget ne sera pas celui de l'Asvel ou de Monaco, mais plutôt dans les derniers. Et après, il faut aussi que tout le monde comprenne que c'est un challenge. Ce n’est pas un long fleuve tranquille.

Le budget, il est de combien cette saison ?

Il est de 2,1 millions d'Euros. C'est insuffisant pour le niveau supérieur. Donc après, il y aura d'autres ressources à trouver. L'idéal serait d'arriver à construire un budget de 3,5 millions d'Euros pour pouvoir exister au niveau supérieur.

Comment on va chercher ce différentiel de plus d'un million d'Euros ?

Par les partenaires et les collectivités où il y a des barèmes, si on se fie à ce qui est fait avec la Chorale de Roanne et avec le remplissage des salles, et puis l'évolution des partenariats. Ce qui est un peu complexe pour nous, c'est qu'on a beaucoup commercialisé par rapport à la saison prochaine et qu'il faut certainement revoir ce qu'il est possible de faire si on passait à l'étage supérieur. C'est un gros travail à faire qui n'est pas impossible, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que quand on évolue, quand on va vers le niveau supérieur, il y a un temps d'adaptation. À nous de le passer. Ça sera d'autant plus difficile que, probablement l'année prochaine, il y aura trois descentes.

Vous êtes sollicités par de nouveaux partenaires potentiels ?

Il y a des partenaires nationaux qui pourraient peut-être nous rejoindre. L'objectif c'est de trouver d'autres partenaires et en cas de montée, il y aura les matchs télévisés. Cela sera attractif surtout dans notre région avec des derbies avec l'Asvel et Roanne et des affiches avec Monaco, Paris. Ce sera vraiment nouveau pour tout le monde sur la métropole stéphanoise.

Où en est-on de la livraison de l'Aréna ?

Quand on parlait tout à l'heure de budget, il est clair que si on n'avait pas eu l'Aréna, le problème se serait posé différemment. Là, on a la chance d'avoir ce magnifique outil qui sera mis à notre disposition. Le timing, c'est le 15 avril avec la remise des clés à Saint-Étienne Métropole. Il faudra un mois pour installer le mobilier intérieur. Au mois de mai, on commencera à s'organiser pour la saison prochaine et pour démarrer le championnat.

En revanche vous avez démarré la campagne de location des espaces VIP

Oui et il y a déjà de l'engouement. Les partenaires répondent présents, les nouveaux aussi. Beaucoup sont intéressés. On a fait une visite de la salle même si elle était encore en travaux. À l'instant où je vous parle, on est déjà sur 70% de remplissage sur ces espaces.

Au-delà de l'aspect financier, vous cochez toutes les cases pour la montée ?

Je crois qu'il faut le regarder sur deux prismes. Le premier, c'est sur l'aspect réglementaire. Aujourd'hui, on a rempli ce critère là puisque il fallait avoir un centre de formation agréé. Or, il a été agréé au 30 juin 2021. Donc maintenant, on respecte ce qui nous est imposé.

En résumé tous les feux sont au vert non ?

En tout cas on va se donner tous les moyens pour y arriver dans les meilleures conditions possibles. Mais oui, on ira. Tous les dirigeants sont unis par rapport à cette orientation et on fera tout, tout ce qui est en notre pouvoir pour intégrer l'échelon supérieur. Mais encore une fois, je le redis, il y a du chemin à faire.