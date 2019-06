Saint-Chamond tombe à Orléans 76-66 en demi-finale aller des playoffs

Saint-Chamond, France

Saint-Chamond impuissant a été impuissant ce vendredi soir contre Orléans. Les joueurs de la vallée du Gier ont perdu 76-66 en demi-finale de playoffs. Les Couramiauds ont manqué d'adresse, ce qui les a pénalisés. Ils recevront Orléans lundi à 20 heures à la halle Boulloche pour le match retour.

Alain Thiney, l'entraîneur de Saint-Chamond : "On voulait faire un gros coup ici mais avec l'excitation, l'animosité, on ne fait pas un grand match. Je pense qu'il y avait la place pour faire douter cette équipe d'Orléans qui, comme nous, n'a pas été sereine. On les attend lundi pour le match retour et on espère les faire douter un peu plus".