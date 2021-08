Saint-Vallier : un complexe rénové pour la Pro B

Le parquet et les gradins ont subi un lifting durant l'été

Après son accession (et son retour) en pro B, les basketteurs de Saint-Vallier retrouvent leur parquet. Le SVBD a effectué 5 recrutements et les joueurs découvrent un complexe des deux rives qui a été rénové cet été. Des sièges aux couleurs rouge et jaune forment le sigle du club, le parquet a aussi été rénové. Le championnat de Pro B commencera réellement le 15 octobre à Blois mais le premier match de préparation (dans le cadre de la Leaders cup) est prévu le 17 septembre à Antibes.