Mâchoire fracturée et saison terminée pour l'ex capitaine de l'Orléans Loiret Basket Miralem Halilovic

L'image est impressionnante : Miralem Halilovic, ex chouchou du public orléanais, a reçu un coup de poing volontaire au visage de la part d'un joueur de Roanne, lors du match de Jeep Elite contre Boulogne-Levallois samedi.

Une opération cette semaine

"Suite au coup volontairement porté à notre joueur Miralem Halilovic, ce dernier souffre d’une fracture déplacée de la mâchoire. Il subira dans les prochains jours une réduction chirurgicale ainsi qu’une ostéosynthèse", écrit son actuel club qu'il a rejoint l'été dernier après trois ans à Orléans, où il a marqué une belle page de l'histoire du club, avec notamment la remontée en Jeep Elite en 2019.

"Indisponible pour une durée minimum de 3 mois, Miralem sera probablement absent des parquets jusqu’à la fin de la saison. Le club lui apporte tout son soutien et lui souhaite un bon rétablissement", écrit Boulogne-Levallois. L'OLB a aussitôt souhaité un bon rétablissement à Miky et lui souhaite "bon courage".

L'auteur du coup, Boubacar Touré, passera devant la commission de discipline de la Ligue nationale dans les prochains jours. Il encourt une très lourde sanction. Giovan Oniangue, actuel capitaine de l'OLB et ex coéquipier d'Halilovic à Orléans, demande de la sévérité et estime que "le gars qui a punché Micky doit être out toute la saison".

Selon le site bebasket, le joueur de Roanne Boubacar Touré s'est excusé en ces termes sur son compte Instagram (compte privé) : "c'est dommage que certains joueurs réalisent des actions anti-sportives mais cela ne doit pas justifier mon comportement. Ce n'était pas un bon exemple pour les jeunes fans regardant LNB TV. Je m'excuse auprès d'Halilovic, ses coéquipiers et mes coéquipiers."