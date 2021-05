Sans jouer, le Bourges Basket se qualifie en demi-finale de Ligue féminine

Le Bourges Basket passe l'obstacle des quarts de finale de Ligue féminine sans trembler. Et même sans jouer. Le match retour, prévu samedi 8 mai, est annulé en raison de cas positifs de Covid-19 au sein de l'effectif de Tarbes. L'adversaire de Bourges n'avait déjà pas pu jouer le match aller. Sur tapis vert, Bourges remporte la double confrontation 40-0 et se qualifie donc pour le Final Four qui se déroulera au Prado. "Le Tango Bourges Basket souhaite adresser un prompt rétablissement aux membres de l’équipe tarbaise touchés par le COVID-19, et féliciter le club pour cette belle saison 2020/2021", indique le club berruyer sur son site Internet.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En demi-finale, le 13 mai, les Berruyères affronteront Lattes-Montpellier ou Villeneuve-d'Ascq. La finale, elle, se jouera le 15 mai. Ça veut dire que les Tango n'auront pas joué la moindre rencontre officielle pendant un mois, puisque la dernière journée de saison régulière remonte au 13 avril.