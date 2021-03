La pivot Sarah Valero Jodar, nouvelle recrue de la JDA Handball

La pivot de 23 ans s'est engagée pour un an

Une nouvelle recrue pour la JDA Dijon handball, annoncée par le club samedi 20 mars 2021. Il s'agit de la pivot franco-espagnole de 23 ans Sarah Valero Jodar. Elle arrive du club espagnol de l’Atletico Guardès, où elle jouait en première division depuis trois saisons. La joueuse, formée en Normandie à Octeville, près du Havre, a signé pour une saison. C'est la deuxième recrue en vue de la saison prochaine après la signature de la gardienne Petra Kudlàčkovà.

"Je suis convaincu que son arrivée à la JDA lui permettra de franchir un nouveau palier"

"Cette jeune pivot, originaire du sud-ouest, n’a pas hésité, pour vivre sa passion, à voyager d’abord en France, puis en Espagne, où elle a évolué avec respectivement Mégane RIBEIRO (à Octeville) et Carmen CAMPOS (à Guardès), indique l'entraîneur du club Christophe Mazel. Elle a beaucoup progressé à travers ces expériences, et je suis convaincu que son arrivée à la JDA lui permettra de franchir un nouveau palier. Sa détermination et son enthousiasme seront des atouts supplémentaires pour notre effectif".