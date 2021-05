Un match au sommet à Pontault-Combault pour les Septors

Six jours après leur défaite à domicile face au leader de Proligue, les joueurs de Saran retrouvent Pontault-Combault pour un match en retard de la 7e journée. En cas de victoire, ils prendraient une option sur la montée en première division.

L'entraîneur du Saran Loiret Handball, Fabien Courtial, veut que ses joueurs prennent leur revanche sur Pontault-Combault, après leur défaite d'un but (21-22) la semaine dernière.

Les joueurs de Fabien Courtial sont apparus décomplexés lundi 10 mai avant l'entraînement, et à la veille d'un match décisif dans la course à la montée en Lidl Starligue. En cas de victoire, mardi, à 19h30, chez le leader du classement de Proligue, Pontault-Combault, les Septors repasseraient en tête. Il ne leur restera ensuite qu'un seul match à gagner, face à Nancy, pour valider directement leur ticket pour l'élite. "C'est une finale, le match le plus important depuis le début de la saison", présente ainsi l'arrière-gauche Arthur Muller.

Il faut essayer de ne pas se prendre la tête, jouer simplement, alors même que c'est une finale. Eviter de retomber dans les travers du match la semaine dernière contre Pontault, où l'on a été un peu paralysés par l'enjeu.

Eviter des play-offs stressants

Si les Septors venaient à perdre mardi soir, ils devraient sortir vainqueurs (ou finalistes face à Pontault-Combault) d'un tournoi de play-offs forcément tendu, où "ça se joue parfois à pile ou face", selon l'ailier Jordi Deumal. "C'est pour cela que l'on doit absolument gagner ce match, et jouer de manière plus lucide, plus tranquille."

En somme, mettre la pression sur les adversaires du soir, et jouer libéré. "On doit améliorer notre jeu d'attaque, un peu fébrile et manquant de fluidité, la semaine dernière contre Pontault" [défaite 21-22], analyse l'entraîneur, Fabien Courtial. "On a peut-être été un peu crispés par l'enjeu."

On va adopter une position d'outsider. La semaine dernière, nous étions les favoris et ça ne nous a pas réussi. Cette fois-ci, ils nous accueillent. On verra comment ils assument leur statut de leader.

Défaits seulement d'un but la semaine dernière, les joueurs et le coach sentent que l'écart est faible entre eux et les Franciliens. "Le match se jouera sur des détails", estime le coach. Coup d'envoi du match ce mardi soir, à 19h30.