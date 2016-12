Saran au top à Créteil !

Les handballeurs saranais ont remporté leur troisième victoire d'affilée dans le championnat de D1 ce mercredi soir, face à Créteil (36-35), dans le Val de Marne. Un pas important vers le maintien a été franchi.

Saran l'a emporté au bout du suspense. Les Saranais ont tremblé jusqu'à la dernière seconde pour s'imposer chez l'avant dernier de la Lidl Starligue. Ils peuvent remercier leur gardien serbe Miroslav Kocic, auteur de l'arrêt décisif à la dernière seconde devant une petite centaine de supporteurs saranais.

Une centaine de supporters saranais avaient fait le déplacement à Créteil © Radio France - Guillaume Drechsler

Saran n'a jamais été réellement inquiété par Créteil, comptant jusqu'à 6 buts d'avance. L'expulsion de Mathieu Drouhin en première mi-temps aurait pu être un tournant, pourtant Saran a gardé le cap. Le pivot Igor Anic,, meilleur marqueur de la rencontre avec 8 buts, est satisfait du comportement de son équipe :

On a fait un gros match, on est devant, on mène, on gère, on a un moment de moins bien, on lâche pas l'affaire. Je suis vraiment fier aujourd'hui de notre prestation