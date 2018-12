Sarthe : la JALT est enfin propriétaire du terrain où sa salle est construite

Le Mans, France

Un souci en moins pour la JALT ! Le club sportif du Mans, qui fête ses 111 ans, est enfin propriétaire du terrain et non plus de la salle Patrice Fresnais. Le terrain appartenait jusque là à l'évêché du Mans. La JALT n'était que locataire, mais le bail était arrivé à expiration en octobre. Il fallait donc rapidement trouver une solution. Le terrain a été vendu à hauteur de 350 000 euros. Une somme payée, à parts égales, par la mairie du Mans et le conseil départemental de la Sarthe.

La JALT va donc pouvoir rester dans sa salle emblématique. "Quand on reçoit les équipes de la région, à chaque fois ils nous disent qu'on a beaucoup de chance d'avoir une telle salle", sourit Patrice Jarry, le président du club, forcément soulagé après l'achat de la salle. La JALT sera donc propriétaire du terrain. La ville du Mans ne le souhaitait pas, car cela aurait engendré de trop importants frais de rénovation et de réparation.

Une campagne de financement participatif pour aider la JALT

Le conseil départemental de la Sarthe s'est donc impliqué aussi dans le projet. "C'est la reconnaissance d'une association qui, depuis des années, a formé des basketteurs mais bien au-delà a animé tout un quartier. Donc c'était très important qu'il reste au Mans. Et puis nous avons les élèves d'un collège qui viennent pour leurs activités sportives. Donc c'était normal que le département soit là", souligne Véronique Rivron, vice-présidente au conseil départemental de la Sarthe.

La JALT va quand même devoir mettre la main à la poche. Au moins 30 000 euros de travaux d'entretien, de rénovation de la chaufferie. Pour cela, une campagne de financement participatif a été lancée sur Internet.