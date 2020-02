Chambéry Savoie Mont Blanc Handball : "On aimerait nous aussi comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas"

C'est l'un des matchs de l'année ce jeudi soir à 20h45 au Phare. Chambéry-Montpellier. Les deux équipes ne sont pas forcément au mieux en ce moment mais cette rencontre reste un événement. La rencontre se jouera d'ailleurs à guichet fermé.

"Tout est fragile"

Pour Chambéry, 10e au classement, c'est l'occasion d'avoir enfin un match référence cette saison. Cet affrontement arrive à mi-parcours en championnat. L'occasion de tirer un premier bilan pour Bertrand Gille, le directeur sportif du club. Interrogé en conférence de presse sur la saison décevante de ses joueurs, il le reconnaît : "_Il faudrait être complètement utopique pour s'imaginer être en capacité de réaliser une bonne saison_. On n'arrive pas à trouver la bonne carburation, tout est fragile. On réfléchit sans cesse pour inverser la tendance mais quand la spirale de la confiance est entamée, on peut avoir l'impression qu'on n'arrivera jamais à s'en sortir."

Beaucoup de questions mais pas de réponse

Depuis le début de la saison les handballeurs chambériens en sont à seulement quatre victoires en 15 matchs de championnat, et sont surtout inconstants dans leur niveau de jeu. Malgré un très bon mois de décembre, le club est de nouveau en difficulté depuis la reprise : aucune victoire en 2020. "Tout le monde aimerait comprendre et expliquer de manière simple pourquoi ça ne fonctionne pas. Malheureusement c'est multi-factoriel. _Ca serait tellement plus simple d'avoir un coupable désigné et que l'on puisse expliquer à tout le monde que l'on a un tocard qui ne fait pas son métier_. Mais c'est bien plus complexe que cela. On a parfois l'impression d'avoir des réponses mais ce n'est pas évident. Est-ce que le problème de niveau de jeu n'est pas à mettre en relation avec la confiance ? Comment expliquer que l'an dernier des garçons marchaient sur l'eau et qu'aujourd'hui on a l'impression qu'ils ont perdu les gestes les plus simples et essentiels ? C'est la confiance et cela a un impact très fort" explique Bertrand Gille.

"L'Europe, peu probable mais encore possible"

Concernant les objectifs de fin de saison, le directeur sportif reconnait qu'aller chercher une place européenne est "peu probable" mais "encore possible." Le club est à trois points de la zone de relégation mais personne ne pense pour l'instant à la lutte pour le maintien. "Il faut croquer dans tous les matchs et sortir de cette période de marasme qui est un peu tristounette à observer et à vivre. On ne va pas se guérir du jour au lendemain mais si on se met un peu de pommade, ça fera du bien à tout le monde." En cas de victoire ce match contre Montpellier sera assurément une bonne première couche de pommade.