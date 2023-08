SCBVG : créer un groupe pour pouvoir se montrer ambitieux en Pro B cette saison

Depuis lundi, les joueurs du Saint-Chamond Basket Vallée du Gier enchainent les exercices et les séances de musculation. Mercredi 23 août, ils joueront leur premier match amical de la saison contre Bourg-en-Bresse à l'Aréna. Avant la réception de Saint-Vallier, un tournoi à Fos-sur-Mer et des rencontres contre Andrézieux et Feurs. La coupe de France débutera le 19 septembre à Saint-Chamond contre Avignon-Le Pontet avant les débuts de la Leader's Cup à Vichy-Clermont le 22 septembre. Une phase préparatoire intense avant le premier match de championnat le 13 octobre à Évreux.

"Ce sont les deux mois les plus importants de l'année, estime l'entraineur Maxime Nélaton, c'est là où on fait naître ce qui va faire, qu'on va gagner des matchs ou pas. C'est là où tout se met en place. Le plus important, c'est qu'on arrive à créer un environnement où tout se rejoint : que mes valeurs, celles des joueurs, les caractéristiques des joueurs et les caractéristiques du club se rejoignent. Je pense que c'est ce qui fait le succès d'une saison. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. La seule chose qu'on contrôle, c'est nous. Etre prêts à affronter tout le monde. Sans parler d'objectifs chiffrés, on est un club ambitieux, ça c'est une certitude. On a des ambitions. Maintenant, il faut prendre aussi en compte qu'il y a des adversaires, que ça a été la course à l'armement pendant deux mois et que maintenant les choses sont lancées, qu'on va essayer d'être ambitieux dans cette Pro B qui regorge toujours de surprises et de choses inattendues, Qui eût cru l'année dernière que Saint-Quentin serait champion de France? À cette époque là, personne. Ce qui est important, c'est de se concentrer sur soi-même. On sait qu'il y a des adversaires, mais on y pensera plus tard".

Parmi les dix joueurs pro de Saint-Chamond, on compte quatre arrivées : Radoslav Pekovic, Cyrille Eliezer-Vanerot, Maël Hamon Crespin et Roger Moute A Bidias ; six joueurs étaient là déjà la saison dernière : Jonathan Hoyaux, Kamel Ammour, Mathieu Guichard, Ilari Seppala, Théo Magrit et Badr Moujib.

Déjà plus d'abonnements que l'an dernier

La campagne d'abonnements a commencé au début de l'été. Déjà plus de 540 pass annuels grand public ont été vendus. C'est plus que la saison dernière. "Le public a apprécié la première saison à l'Aréna" s'enthousiasme Mathilde Farges responsable communication au Saint-Chamond Basket Vallée du Gier. La campagne d'abonnements dure encore jusqu'à mi-septembre.