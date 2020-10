Sébastien Mizoule, nouveau coach des handballeuses de Besançon

En juillet 2021, c'est Sébastien Mizoule qui succédera à Raphaëlle Tervel en tant que coach de l'ESBF, l'équipe des handballeuses bisontines. Jusqu'ici responsable du Centre de Formation de l'ESBF et entraîneur de l'équipe réserve, il connaît bien le club.

Sébastien Mizoule, s'apprête à devenir le nouveau coach des joueuses de l'ESBF. A 45 ans, cet entraîneur aguerrit connaît bien la maison, puisqu'il est responsable du Centre de Formation et entraîneur de l'équipe réserve. Il succédera en juillet 2021 à Raphaëlle Tervel, qui avait annoncé, en août dernier, quitter le club à la fin de la saison, soit un an avant le terme de son contrat.

Le nouveau coach signe donc pour deux ans avec l'entière confiance du président du club, Daniel Hournon. Après un long passage dans le sud, entre les clubs Montpellier Handball et HBC Nîmes, Sébastien Mizoule a rejoint Besançon et l'ESBF en juillet 2016. Avant sa prise de poste, il doit maintenant s'atteler à recruter ses collaborateurs et de nouvelles joueuses pour l'équipe.

Le nouveau coach doit recruter ses collaborateurs et son équipe

Il faudra au nouveau coach un.e adjoint.e et des préparateurs.trices. Car Sandrine Mariot, Philippe Monnier-Benoit et Roland Motte, ont choisi de quitter le club en même temps que Raphaëlle Tervel, coach actuelle. Au niveau des joueuses "pour l'instant nous avons trois joueuses avec un contrat ferme pour la saison prochaine : Louise Cusset, Pauline Robert et Aneta Labuda", a annoncé Sébastien Mizoule.

Le futur entraîneur de l'ESBF compte bien diriger l'équipe sur la base de trois valeurs : "le respect, l'honnêteté et toujours rester juste". Il pourra s'appuyer sur sa connaissance du club, de son fonctionnement, de ses dirigeants et des joueuses pour mener sa mission à bien. Il compte bien ajouter sa petite touche à l'ESBF.

Trois joueuses de l'ESBF préselectionnées pour participer aux Championnat d'Europe

Lundi 26 octobre, le club a annoncé sur le réseau social Twitter que trois handballeuses de l'ESBF figurent dans la liste des 35 joueuses préselectionnées de l'Équipe de France pour participer au Championnat d'Europe. Bravo à Roxanne Frank, Aïssatou Kouyaté et Chloé Valentini.