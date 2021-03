Sens Volley 89 en playoffs : "On est dans les 20 meilleurs clubs français" savoure le coach Johann Guille

C'est historique : le Sens Volley 89 va accéder pour la deuxième fois de son histoire en playoffs d'Élite féminine ! Grâce à leur 14e succès en 16 rencontres samedi à domicile contre Clamart (3-0), les Sénonaises valident mathématiquement, à deux journées de la fin de la saison régulière, leur place dans le trio de tête de leur poule B, accessit pour la phase finale, où elles affronteront les trois premiers de la poule A.

On sait déjà qu'on est dans les 20 meilleurs clubs français, mais ce n'est pas une finalité en soi (Johann Guille, entraîneur et manageur du Sens Volley 89)

Des playoffs pour monter en Ligue A, la première division féminine, que le club n'avait connu qu'une fois, il y a deux ans. Une immense fierté pour le coach et manager du Sens Volley 89, Johann Guille :

On a passé un cap en termes de maturité et de professionnalisme (Johann Guille, entraîneur et manager du Sens Volley 89)