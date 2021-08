Sens volley 89 : des recrues de taille pour la nouvelle saison

Elles ont eu des vacances bien méritées suite à une saison exceptionnelle. Les Lionnes étaient arrivées troisième du championnat Elite, la deuxième division de volley.

Des choix offensifs de recrutement

L'objectif du club est de faire aussi bien cette saison, notamment grâce à des recrues de taille. 1,90 mètres de moyenne pour les cinq nouvelles joueuses. Le directeur sportif Johann Guille veut un jeu d'attaque plus développé, à l'image d'Evreux, vainqueur du championnat : "cela a été un choix de ma part d'avoir une équipe un peu plus physique, de manière à avoir un peu plus de profondeur d'attaque et de puissance. On avait une équipe qui se reposait d'avantage sur un fond de jeu assez stable, tout ce qui est réception-relance-défense, parce qu'on s'aperçoit que des équipes comme Evreux qui avaient des qualités de réception assez moyennes, s'appuyaient sur de gros bras en bout de filet. C'est aussi par rapport à cela que j'ai évolué dans mes choix offensifs."

Les volleyeuses sénonaises en pleine préparation physique © Radio France - Renaud Candelier

Un club attractif car en pleine progression

Parmi les nouvelles, la pointue Américaine Casey Schoenlein, 1,96 mètres, venue de Saint Dié les Vosges, qui a fini deuxième du championnat ou encore Taesha Dos Santos qui a déjà connu deux montées en Ligue A dans sa carrière. Elle a bien suivi le parcours de Sens avant d'intégrer l'équipe.

"La saison passée était spectaculaire pour Sens" - Taesha Sharla Khan Silva Dos Santos, réceptionneuse-attaquante venue du club de Nîmes Copier

Le championnat d'Elite se durcit

Et le niveau va monter en Elite cette saison. Les championnats de volley ont été remaniés en raison du covid. Deux clubs de Ligue A descendent en Elite, Mougins et Istres et aucun club de National ne monte. Voici ce qu'en dit la capitaine des volleyeuses sénonaises, Margot Le Moigne : "pour l'attractivité du championnat, c'est bien parce que chaque week-end ça va être un match vraiment haletant et qui sera intéressant quoiqu'il arrive." Un contexte qui a été favorable au recrutements de ces attaquantes, même si Sens est dans le bas de tableau question budget analyse l'entraineur, Johann Guille.

On cherche des partenariats privés et pour cela, il faut offrir une touche de spectacle, en plus du match pour nos spectateurs - Johann Guille, directeur sportif du Sens volley 89 Copier

Le championnat de volley féminin en Elite reprendra le 2 octobre avec la réception de Calais et voici le calendrier. En attendant, le Sens Volley 89 va multiplier les matches amicaux, avec un premier déplacement à Genève en Suisse, les 4 et 5 septembre.