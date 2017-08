Serge Crèvecoeur : "j'ai regardé l’Élan béarnais avec des yeux admiratifs... plus que Limoges !"

Deux jours après son arrivée en Béarn, le nouvel entraîneur de l’Élan pour les deux prochaines saisons a été présenté à la presse mercredi avec les trois recrues américaines. Entretien avec Serge Crèvecoeur, un Belge déjà Béarnais.

- France Bleu Béarn : Quel est votre premier sentiment après deux jours passés comme coach de l’Élan béarnais ?

Serge Crèvecoeur : Il est bon. J'ai été bien accueilli. Les gens sont sympas. Les joueurs eux viennent d'arriver donc il y a un peu d’excitation et beaucoup d'envie de commencer le basket et la préparation proprement dite. (NDLR : les joueurs passent des tests physiques. Premier entrainement samedi.)

- FBB : Qu'est ce que vous avez pensé de l’Élan la saison dernière ?

SC : L'équipe a eu des résultats. Elle finit dans les huit premiers de la saison régulière et joue les playoff. Il y a une bonne équipe, un noyau dur de six joueurs qui sont restés. On va pouvoir s'appuyer sur cette cohésion et y ajouter trois nouveaux joueurs pour tenter d'équilibrer l'équipe et d’être bons et performants. C'est là dessus qu'on va travailler. Moi je voudrais voir un groupe qui soit cohérent, qui se bat pour son public, pour le maillot, d'abord en défense et qui prend du plaisir sur le terrain.

Je veux voir un groupe qui se bat pour son public." ►Serge Crèvecoeur, nouvel entraîneur de l’Élan

- FBB : Quel est l'objectif cette saison ? Quelle est la feuille de route fixée par le club ?

SC : Ma feuille de route ? C'est match après match. C'est tout. On gagne. On perd. la question c'est qu'est ce qu'on va faire pour gagner le prochain match ? Il faut toujours avoir à l'esprit le prochain match... next game !

- FBB : Le club vient de jouer les playoff deux saisons de suite. Il va falloir faire aussi bien ?

SC : Oui, oui. Il faut faire aussi bien. Il y a une énorme attente du public. C'est un club historique ou il y a de la pression. On va beaucoup travailler pour faire aussi bien. Mais je ne veux pas qu'on se projette déjà sur la fin de saison. Au contraire ! On n'est qu'au tout début. Nous devons pour l'instant nous attacher à construire une cohésion de groupe et voir un match à la fois.

►Oui, il faut faire aussi bien que la saison dernière.

- FBB : Vous appréhendez vos débuts en France ? Vous prenez un risque en venant à l’Élan béarnais ?

SC : Oui. C'est sûr qu'à Bruxelles, j'étais dans un situation confortable avec une demi-finale il y a deux ans, la finale cette année des playoff. Pour moi, c'était vraiment tranquille. Mais j'aime les challenges. J'ai envie de progresser en tant qu'homme et en tant que coach, faire la connaissance d'autres personnes. Si tu veux progresser, il faut se mettre en danger. C'est pour ça aussi que j'ai accepté de venir à Pau.

- FBB : Vous suivez Pau-Orthez depuis tout jeune. Cette équipe vous a bercé ?

SC : Enfant, je regardais l’Élan béarnais avec des yeux admiratifs, il faut dire la vérité. A l'époque, ils jouait l'Euroligue. J'ai suivi toute l'épopée du club. Je pense que mes valeurs sont proches voir similaires à celles développées ici. Le basket français est celui dont on est le plus proche quand on est en Belgique, surtout quand on est francophone... plus que Limoges en tout cas !

- FBB : Existe-t-il une patte Crèvecoeur ?

SC : C'est ce qu'ils disent en Belgique. (il sourit) Non, il n'y as pas de patte Crèvecoeur. Je crois qu'on est jamais aussi fort quand le danger vient de partout. Si tu mises tout sur un ou deux joueurs et que l'équipe adverse arrive à avoir une stratégie qui fonctionne par rapport à ses joueurs là toute l'équipe tournera moins bien. Donc j'essaie d'éviter ça et de responsabiliser chaque joueur et avec un style de jeu qui permet à chacun de s'exprimer et d'être dangereux. J'aime le basket ou le ballon bouge, voyage, avec du rythme. Mais il faut qu'on soit efficace. Si à un moment on n'est pas terrible mais qu'on continue à gagner, au contraire, ça va nous permettre de progresser.

- FBB : Sauf surprise, vous serez aussi assistant coach de l'équipe national belge, cette saison, comment allez-vous jongler avec vos deux casquettes ?

SC : Déjà comme l'a dit le président il n'était pas question pour le club que j'arrive le 13 septembre alors qu'on démarre le 23. De toute façon, je crois que j'aurais pris cette décision. C'était compliqué de débarquer comme ça. Après il y aura des fenêtres FIBA (la fédération internationale de basket) pendant lesquelles le championnat s’arrêtera. Et puis, il y a des gens compétents autour de moi, l'assistant coach Laurent Vila, le préparateur physique Reño Rodriguez, le doc, le kiné, les bénévoles.

► La première fois, on tourne dans le Palais en se disant : "Ah ouais" !

- FBB : Vous êtes allé voir le Palais des sports ? Comment avez-vous trouvé la salle ?

SC : La première fois, on tourne la tête plusieurs fois en disant : "Ah ouais. Tout ça ! " La première visite, on est impressionné. Ça change de Bruxelles ou les infrastructures sont un peu cata. Ici, c'est bien. C'est beau. C'est aussi pour cela qu'on fait ce métier, pour travailler dans ces environnements et côtoyer des gens comme ici à l’Élan.

