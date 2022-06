Sharks d'Antibes - ASA (match 3) : "j'espère une Azurarena incandescente"

Les Sharks d'Antibes peuvent décrocher ce samedi soir (20h) leur place pour la finale d'accession à la Betclic élite de basket. Pour cela les Antibois doivent remporter ce match 3 face à l'Alliance Sport Alsace. Le coach compte sur l'avantage du terrain pour passer et veut voir une Azurarena pleine.

Ils auraient pu plier l'affaire dès mercredi soir en Alsace. Battus de justesse, les Sharks d'Antibes vont devoir "charbonner" ce samedi pour remporter ce match 3 des demi-finales des playoffs de Pro B. À la clef, une finale d'accession à la Betclic Elite. Trois ans après la descente en Pro B, le rêve de remonter n'est plus très loin. Même si le coach Dan Goethals a du mal à fermer l'œil. "Ce n'est pas le stress des matchs. C'est juste que je ne suis pas un gros dormeur !"

"Pas d'école pour les enfants le lendemain !"

C'est justement un rêve éveillé que vivent les Sharks avec cette "belle" à disputer à la maison pour s'offrir cette finale. "Depuis quelques mois, on voit que l'affluence augmente ici. Les chiffres sont là et ça veut dire que les gens se reconnaissent dans ce qu'on fait. Ils ont mangé leur pain noir et aujourd'hui ils prennent du plaisir à venir voir nos matchs."

Dimanche dernier, 2.300 spectateurs étaient présents (pour une capacité de 5.249) pour le match 1. L'entraîneur belge en attend davantage ce samedi. "Le week-end dernier, c'était compliqué avec la fête des mères et le Grand Prix de Monaco. Là c'est un samedi soir, pas grand monde ne travaille le lendemain, pas d'école pour les enfants alors on veut voir nos supporters mettre une ambiance incandescente dans cette salle. Mais nous on devra garder la tête froide."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Que de chemin parcouru en douze mois...

L'histoire est d'autant plus belle pour les Sharks quand le coach se retourne sur le chemin parcouru. "Il y a douze mois presque jour pour jour, on était en position d'être relégué en 3e division. Là on peut toujours croire à une montée à l'échelon du dessus. Cela prouve que tout va très vite dans le sport de haut niveau. C'est une addition de petits détails qui fait qu'on réalise une saison cauchemar ou une saison de rêve."

Arrivé l'été dernier, l'arrière Benjamin Monclar a grandement participé à redresser l'équipe. Encore auteur de 20 points en Alsace malgré la défaite, l'Azuréen veut prolonger le plaisir. "On ne veut pas être en vacances samedi soir ! On a travaillé toute la saison pour s'offrir des matchs comme ça. Les playoffs ça peut être brutal. Mais dans tous les cas la saison est réussie."

Sharks d'Antibes - Alliance Sport Alsace : rendez-vous à partir de 20h à l'Azurarena. Places en vente à partir de 10 euros.