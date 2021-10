"Si on contient le PSG Handball en dessous de 30 buts, on a une chance de gagner" le Nîmois Julien Rebichon

Les deux meilleures équipes françaises de ce début de saison se retrouvent ce samedi soir au Parnasse à Nîmes. L'USAM affronte le PSG Handball pour le compte de la cinquième journée de Liqui Moly StarLigue. "On est sur le même ring que les Parisiens avec quatre victoires. On a la chance de les affronter pour la première place. A nous d'être présents" reconnait Franck Maurice, l'entraîneur nîmois. Mais face à eux, c'est une constellation de stars. " A Paris, il y a quasiment tous les meilleurs joueurs du monde" affirme l'ailier gardois Julien Rebichon. Les frères Karabatic, Nedim Remili, Vincent Gérard, Yann Genty, champions olympiques avec l'équipe de France à Tokyo ou encore le Danois Mikkel Hansen, champion du monde en titre.

La meilleur défense du championnat face à la meilleure attaque

Toujours invaincus cette saison, les Nîmois vont donc passer un test grandeur nature face aux Parisiens. "On a la meilleure défense du championnat. Si on contient les Parisiens en dessous de 30 buts, on aura une chance de gagner" lâche Julien Rebichon. Un sacré défi d'autant que les Parisiens inscrivent en moyenne près de 40 buts par match cette saison en Liqui Moly StarLigue.

Nous aurons besoin de beaucoup d'énergie et d'agressivité en défense. On en a la capacité. A nous également de bien gérer le tempo - Franck Maurice

En 2017, les Nîmois s'étaient offerts le scalp des Parisiens au Parnasse en s'imposant 26-24. Leur seule victoire en championnat face au PSG version Qatar.

Une affiche à guichets fermés

Pour la première fois de la saison, la salle du Parnasse sera pleine comme un œuf. La rencontre se jouera à guichets fermés. En tout, 4.000 spectateurs sont attendus.

Pour signer un chef d'œuvre face au PSG, on aura besoin du soutien de notre public incandescent - David Tebib

L'USAM, qui disputera sa troisième rencontre en moins d'une semaine, est quelque peu diminuée. "On ne sera pas à 100% physiquement" regrette Franck Maurice. Le demi-centre O'Brian Nyateu est notamment incertain.