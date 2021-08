Sitôt rentré de Tokyo, Trévor Clévenot fonce à Royan partager en famille sa médaille d'or en volley

Quelques jours en Charente-Maritime, cette semaine pour Trévor Clevenot. Après avoir décroché pour la première fois l'or avec les volleyeurs français, l'international de 27 ans a voulu montrer sa médaille à ses proches et ses amis de Royan, où il est né et dont il se revendique.

Quand Royan fête son champion olympique. Sitôt rentré des JO de Tokyo où il a décroché l'or olympique avec ses collègues volleyeurs (une première pour la France dans ce sport), Trévor Clévenot vient de passer quelques jours dans sa ville de naissance, qui est aussi celle de son coeur : Royan. L'occasion pour le brillant réceptionneur-attaquant d'1 mètre 98 d'être reçu en mairie de Royan, pour une petite cérémonie vendredi 13 août, sous les yeux d'une bonne partie de sa famille, réunie chaque été à Royan depuis des décennies.

"Bravissimo Royan, terre de champions olympiques !" Le maire de Royan Patrick Marengo remet la médaille de la ville à Trévor Clévenot, qui en échange lui offre son maillot de l'équipe de France. Un maillot floqué de son numéro fétiche : le 17, comme la Charente-Maritime. Terre de cœur de l'international français : "je suis super ému ! On n'a pas eu l'occasion de partager avec des Français à Tokyo, vu les restrictions pour le covid. Et revenir ici dans ma ville, sur mes terres, recevoir ces honneurs c'est très touchant !"

Emotion également pour ses proches, réunis dans les jardins de l'hôtel de ville. Dans la petite foule, ses deux frères, en vacances à Royan et volleyeurs eux aussi. Frustrés d'avoir suivi l'épopée du plus jeune à la télé. Barthélémy, l'aîné, s'est bien rattrapé : "là c'est une grande joie, même s'il ne reste que quelques jours, il doit déjà repartir car il reprend l'entraînement la semaine prochaine en vue de l'euro." Barthélémy qui croyait aux chances de médaille de son petit frère : "je m'en fichais de la couleur, mais là, c'est encore plus beau..."

"Félicitations" : l'affiche ornera la mairie de Royan tout l'été, en hommage au médaillé d'or des JO et enfant du pays, Trévor Clévenot. © Radio France - Julien Fleury

Une famille de volleyeurs

Avec un père et une mère déjà volleyeurs, Trévor est né dans la bonne famille. Mais tout jeune, il s'est d'abord consacré au foot, au FC Nantes puis aux Girondins de Bordeaux. Avant de se lasser, et de céder aux sirènes plus fun du volley, lui qui s'était forgé son style sur les plages du pays royannais qu'il s'est forgé son style, se souvient sa maman, Claudia : "il a commencé très tôt à être bien coordonné, donc je l'ai emmené sur les tournois féminins, sur lesquels débutent les jeunes garçons en beach volley. Il a eu d'autres formatrices, des vacancières royannaises plus expérimentées. Et puis il y a eu son papa." Sans oublier les deux frères ainés, qui lui ont inculqué tout ce qu'ils savaient. "Mais il nous a tous dépassés, y a pas de souci !"

Un sens de la compétition entretenu par la matriarche, la grand mère de Trévor Marie-Jeanne, installée depuis plus de 30 ans à Saint-Georges-de-Didonne, grande championne de bridge : "je suis très heureuse pour mon petit-fils, heureuse pour la ville de Royan, et pour toute la famille."

Royan, terre de beach volley

Tournoi master sur la grande conche de Royan. Chaque été les tournois de beach volley pullulent sur la côte royannaise, permettant à de jeunes joueurs de se frotter à des experts, dont des joueurs pro en vacances. © Radio France - Julien Fleury

Avec de nombreux tournois organisés chaque été sur les plages de la région, Royan était déjà depuis plus de 20 ans une terre de volley. Ou plus précisément de beach volley. Justement, ces jours-ci, une dizaine de terrains sont aménagés dans un coin de la grande conche. Un tournoi master auquel participe Lucas Alex, Royannais de 19 ans,fier d'avoir pu y croiser rapidement sa star, Trevor Clévenot : "c'est mon joueur préféré en équipe de France. En plus il vient de la maison, donc le voir revenir à Royan avec sa médaille, et toute la plage qui l'acclame, c'est un truc de fou ! C'est vraiment une médaille royannaise..."

Ces tournois sur la plage, nombreux chaque été en pays royannais, Trévor Clévenot les a écumés dans sa jeunesse. Sans eux il n'aurait jamais percé, assure l'international français de 27 ans : "avec le sable, on n'a pas peur de plonger, de se battre sur tous les ballons. Comme on joue à trois, on doit savoir tout faire techniquement, réceptionner, passer, attaquer, servir. Quand on est jeune, plus on touche de ballons, mieux c'est. Et c'est donc une des meilleurs formations possibles."

"Moi aussi, j'ai appris sur la plage, comme beaucoup de volleyeurs qui sont ensuite passés professionnels." Tout sourire aux côtés de son ami champion, Clément Balle, organisateur des tournois de plage royannais, et par ailleurs président de l'union Saintes-Royan et de son équipe de nationale 2. Lui aussi croit beaucoup à cette filière sable : "quand on est enfant, on joue d'abord avec les filles, des adultes femmes. Cela nous apprend à donner plus, et c'est comme ça qu'on progresse." Le volley royannais qui a maintenant sa nouvelle locomotive, Trévor Clévenot. Une inspiration pour Lucas Alex, étudiant en staps à Angoulême et joueur durant l'hiver à l'union Saintes-Royan : "surtout quand on voit les Français gagner les JO, ça donne très envie de poursuivre une carrière dans le volleyball."

Transfert en Pologne

Auréolé de son titre olympique, Trévor Clévenot est en train de conclure un transfert vers un club de Pologne. Mais on devrait le revoir rapidement en Charente-Maritime, aux côtés des autres médaillés olympiques du département, Charline Picon et Thomas Goyard, qui ramènent l'argent de Tokyo en planche à voile RS:X. Ce sera fin août ou début septembre à La Rochelle, pour une réception à la Maison de la Charente-Maritime.