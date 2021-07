Sluc Nancy Basket : le retour de Sylvain Lautié comme entraineur

Tel un faire-part de naissance ou mariage "le SLUC Nancy Basket est heureux de vous annoncer le recrutement de Sylvain Lautié en tant qu’entraineur principal de l’équipe professionnelle", peut-on lire dans un communiqué ce jeudi 1er juillet.

Un poste déjà occupé par Sylvain Lautié de 2001 à 2004, l'homme de la Coupe Korac pour Nancy, la coupe d'Europe de basket, c'est lui! Après des clubs de région parisienne, Besançon, Boulazac, le nouvel entraineur du SLUC avait fait son retour en 2019 au poste de directeur sportif. Objectif retrouver le plus haut niveau, prévient le club.

Aurélien Fortier, le Président du SLUC Nancy Basket, écrit dans le communiqué : "Nous avons échangé avec plus de 8 coachs. Tous de beaux profils, mais qui ne faisaient pas l'unanimité. En revanche Sylvain faisait lui l'unanimité ! (...) Au delà, Sylvain Lautié étant stabilisé à Nancy, et compte tenu de son attachement à la Ville, à son territoire, on peut espérer, enfin, une stabilité sportive nécessaire, gage des performances passées. Il a le soutien de tout le directoire qui voit en lui un homme engagé, respectueux des joueurs, responsabilisant les jeunes, et fluide dans les échanges."