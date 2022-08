SLUC Nancy Basket - Les Couguars ont repris l'entraînement

Fraîchement promus en Betclic Elite, les basketteurs du SLUC Nancy ont repris le chemin de l'entraînement vendredi 12 août, à un mois et demi du premier match de la saison. L'occasion pour le nouveau groupe de Sylvain Lautié de faire connaissance et de travailler la condition physique.

Des rires, de la bonne humeur, et beaucoup de sueur ! Pour la reprise du SLUC Nancy Basket, l'entraîneur lorrain Sylvain Lautié a insisté sur la condition physique de son nouveau groupe, fraîchement auréolé du titre de champion de Pro B.

Du travail physique et une première rencontre entre nouveaux coéquipiers pour les basketteurs du SLUC © Radio France - Louis GILLES

"Il y a toujours un risque que les joueurs n'aient pas bien travaillé, ou qu'ils aient pris du poids, et ce n'est pas le cas", a salué le technicien de 54 ans. Au programme : des tests physiques, des courses, un peu de jeu avec ballon, et du gainage !

De nouvelles forces en présence

Le staff lorrain a pu aussi voir les recrues à l'œuvre à l'aube de cette saison en Betclic Elite. Les six nouveaux joueurs étaient tous présents à l'exception de Luke Fischer, dernière recrue en date. "J'appréhende un peu la saison, mais je sais que je vais faire de mon mieux", partage Clément Frisch, jeune joueur de 20 ans prêté par la SIG, le club de Strasbourg.

L'Alsacien sait qu'il est attendu par toute une ville comme l'ensemble de ses coéquipiers. Plus de 1000 personnes sont déjà abonnées, de quoi ravir Antony Labanca, l'arrière du SLUC : "C'est top, on a hâte de les voir, de les entendre ! On a hâte de ce premier match !"

Sept matches amicaux en août et septembre

Le premier match officiel en Betclic Elite sera à domicile contre le CSP Limoges le 24 septembre, quelques jours avant la réception de Monaco, le vice-champion de France au Palais des Sports de Gentilly. Avant cela, les Couguars auront sept matches de préparation, le premier à Vittel le 23 août contre Dijon.

