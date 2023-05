SM Caen : Jessy Deminguet réintégré dans le groupe pour la dernière de la saison à d'Ornano

Le SM Caen affrontera Saint Etienne ce vendredi lors de la 37e journée de Ligue 2 en enregistrant les retours de son défenseur Ibrahim Cissé et de son milieu de terrain Djibril Diani. Le milieu de terrain Hianga'a Mbock, blessé la semaine passée, sera en revanche de nouveau absent.

ⓘ Publicité

Pour cette rencontre qui sera la dernière de nombreux joueurs sous le maillot caennais à d'Ornano, Le coach Stéphane Moulin a décidé de réintégrer Jessy Deminguet. Le milieu de terrain, sur le départ la saison prochaine à Strasbourg, n'avait plus retrouvé le groupe depuis la défaite à Rodez (3-2) le 13 mars dernier.

"Je le réintègre dans le groupe parce que c'est un enfant du club, explique le coach caennais. J'espère - et c'est aussi pour cela que je le fais parce qu'il le mérite à travers tout ce qu'il a fait ici - il mérite de quitter le club avec - j'espère - une belle ovation. Il y a eu de l'incompréhension par rapport à la gestion de son cas cette saison mais pour échanger et travailler au quotidien avec lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect pour son club et tous les gens qui y travaillent. J'aimerais qu'il reçoive l'ovation qu'il mérite."

Le groupe du SM Caen à choisir parmi : Anthony Mandrea, Yannis Clementia - Ali Abdi, Johann Obiang, Emmanuel Ntim, Romain Thomas, Hugo Vandermersch, Ibrahim Cissé - Quentin Daubin, Djibril Diani, Anton Saletros, Bilal Brahimi, Yoann Court,, Jessy Deminguet, Noé Lebreton, Caleb Zady Sery - Moussa Sylla, Godson Kyeremeh, Alexandre Mendy, Norman Bassette, Samuel Essende.