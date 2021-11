Solide, la JS Cherbourg n'a fait qu'une bouchée de Strasbourg (26-16)

Deux semaines après sa défaite face au leader de Proligue, la JS Cherbourg a retrouvé le chemin de la victoire ce vendredi face à l'avant-dernier de Proligue, Strasbourg. Les Mauves se sont imposés de la tête et des épaules 26-16 face à Strasbourg pour le compte de la 9e journée de Proligue.

La première période a démarré tambour battant pour les Mauves (4-0, 5e). Puis les Manchois ont vu les Alsaciens revenir (6-4, 15e). Globalement, lors de ce premier acte, les attaques n'ont pas été à la fête (avec notamment un 2-2 en 17 minutes !) : des maladresses, des gardiens bien inspirés (6 arrêts pour Gauthier Ivah en 30 minutes) et les montants ont contrecarré les tentatives des deux équipes. Sans trembler, la JS Cherbourg vire en tête à la mi-temps (11-5, 30e).

Une seconde période à sens unique

En seconde période, les Mauves gèrent leur avance. Les deux gardiens cherbourgeois continuent d'écœurer les Alsaciens, et le public vibre à chaque arrêt. Les Cherbourgeois accroissent leur avance (19-8, 45e), et mettent rapidement fin au suspense sur l'issue de la rencontre face à de bien faibles Strasbourgeois. "La Normandie est blanche et mauve" peut-on entendre dans les gradins. La partie s'accélère un peu à dix minutes de la fin, mais la JSC continue sa partie à sens unique (23-13, 54e) jusqu'au coup de sifflet final (26-16, 60e).

Un premier rendez-vous alsacien bien maîtrisé face à Strasbourg, avant d'aller sur les terres de Sélestat, un des poids-lourds du championnat, vendredi prochain.