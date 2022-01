Journée internationale du sport féminin : à l'ASPTT 36 les handballeuses sont de plus en plus nombreuses !

Le 24 janvier, c'est la journée internationale du sport féminin ! De plus en plus de jeunes femmes s'essayent à des sports collectifs. Au club de l'ASPTT, la section féminine de handball fait le plein de licenciées. Chez les U15, il y a désormais deux équipes.

Le sport féminin est célébré chaque année le 24 janvier. De plus en plus médiatisé, il se professionnalise et les stars inspirent les plus jeunes, qui s'inscrivent dans les clubs amateurs. Zoom cette année sur le handball féminin, six mois après la victoire de l'équipe de France féminine aux Jeux Olympiques. Au club de l'ASPTT 36, le nombre de licenciées augmente chez les jeunes.

De nouvelles licenciées

Sukaina et Charlotte, 14 ans, ont commencé le handball cette année. "J'avais beaucoup de copines à moi qui jouaient au hand, j'ai essayé et ça m'a plus", détaille Sukaina. Ce qu'elle préfère : "le sport collectif, le fait d'être avec des filles, et que ce soit en intérieur."

Charlotte elle, pratiquait en sport au Collège. "J'ai adoré et j'ai voulu en faire". Elle reconnait que la victoire de l'équipe de France féminine aux Jeux Olympiques l'a encouragé. "C'est là que j'ai découvert ce sport. Quand je voyais qu'elles jouaient bien, ça m'a beaucoup plus. C'est pour ça que j'en fais aujourd'hui."

Cette année, elles sont donc vingt-deux joueuses de l'équipe U15, à s'entrainer au gymnase Touvent, au sud de Châteauroux. Six d'entre elles viennent d'Issoudun, club en entente avec l'ASPTT 36. "On avait envie de faire un pôle fille un peu plus important, avec un peu plus de compétitivité", explique Ludovic Roux, responsable de la section handball à l'ASPTT 36.

Charlotte (en violet à droite), 14 ans, a débuté le handball en club cette année. © Radio France - Juliette Geay

Les filles s'encouragent entre elles

Pour Alexiane, qui a commencé le handball il y a quatre ans en voyant ses frères jouer, c'est chouette d'avoir de plus en plus de coéquipières. "On a un bon effectif, on est une bonne vingtaine donc c'est super.

Ça fait plaisir : on voit que tout le monde est impliqué et il y a une bonne ambiance, donc c'est cool.

Chloé, elle, a fait son propre lobbying pour qu'il y ait plus de filles qui jouent au handball. Elle a entrainé avec elle deux copines du Collège. "Elles voulaient faire du sport donc je leur ai demandé si elles voulaient essayer le hand. Ça leur a plus, donc elles ont adhéré et maintenant elles sont licenciées ici."

Deux équipes de championnat en U15

Cette année, il y a donc deux équipes de filles de moins de 15 ans le week-end en championnat. Medy, l'entraineuse (elle-même joueuse en seniors National 3), n'a jamais coaché autant de joueuses. "Ça fait plaisir d'avoir de plus en plus de filles qui s'intéressent à la pratique du handball, en espérant que ça va continuer tout au long de l'année."

Quand j'ai commencé on n'était pas autant de jeunes, en espérant que ça va continuer tout au long de l'année.

Pause boisson durant l'entrainement © Radio France - Juliette Geay

Un vivier pour l'avenir

"On a retrouvé le nombre de licenciées qu'on avait il y a deux ans" se réjouit Ludovic Roux, salarié de l'ASPTT et responsable de la section handball. Chez les filles, le jeune club compte désormais 90 licenciées, soit 23 de plus que la saison passée où le Covid avait troué les effectifs de sports collectifs d'intérieur. Surtout, les jeunes handballeuses sont 11 de plus qu'avant la pandémie. Le nombre de licenciées a également augmenté chez les U13.

Sur toute la filière fille, il y a un vivier qui est en train de se créer, c'est très intéressant pour la nationale 3 seniors,

détaille encore Ludovic Roux. Pour tous les âges, il y a une équipe de handball féminin. Cela permet d'éviter les "trous générationnels" rajoute Medy, l'entraineuse. Côté tribunes, cela commence à être bien rempli.