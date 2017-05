Boulazac basket Dordogne : ça passe ou ça casse face au Havre pour une place en 1/2 finale du championnat pro B

Ce mercredi soir , les joueurs du Boulazac Basket Dordogne jouent la troisième et ultime confrontation face au Havre en 1/4 de finale des play offs de pro B. Une rencontre décisive : le vainqueur accédera à la demie finale et continuera sa route vers l'accession en pro A

Tout reste à faire. En s'imposant ce dimanche au Havre, les basketteurs périgourdins se sont offerts un belle à domicile en quart de finale du championnat Pro B de basket. Les hommes de Claude Bergeaud devrons tout donner à l'image du match qu'ils ont réalisé en terre normande pour avoir une chance de jouer les demies finales de la compétition. Comme lors du match précédent dimanche, pour le BBD il s'agit de gagner, sinon la saison sera terminée. Une rencontre couperet qui pourrait convenir aux joueurs du BBD. Les basketteurs ont tendance à se transcender lors des matches à fort enjeu.

Le Palio la vraie bête noire ?

La confrontation face au Havre est symptomatique. Défait lors du premier match à domicile, le BBD s'impose à l’extérieur au match retour.. Depuis le début de la saison le Palio ne réussi pas vraiment aux Périgourdins. Sur les 20 matches joués à la maison, les Boulazacois en ont perdu 11. A l’inverse, 11 fois sur 20, ils se sont imposés à l’extérieur. Cette belle se joue à domicile, et les Périgourdins espèrent bien inverser la tendance.

Troisième confrontation en six jours

Depuis vendredi dernier, les deux équipes se seront rencontrées à trois reprises. "On commence à les connaitre maintenant... C'est vrai que quand on rencontre les mêmes joueurs en aussi peu de temps, on a une meilleurs analyse de leur jeu et on anticipe leurs mouvements" explique Gaetant Clerc un des joueurs du BBD. Pour Claude Bergeaud, le coach tout va ce jouer dans la tête : "On a pas les moyens de nous réinventer complètement en deux jours, non plus.Tout est vu, on connait bien l'équipe du havre. Maintenant ça va se jouer au mental et à l'envie"

Boulazac-Le Havre à suivre en direct sur France Bleu Périgord avec les commentaires de Xavier Dalmont. Pour participer au jeu des pronostics rendez-vous à partir de 19h30 avec Francis Lacour.