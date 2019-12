Sportif de l'année 2019 : Mariama Damary, cador du basket 3x3

Mariama Damary a 17 ans. C'est une basketteuse formée aux Francs Archers de Laval, passée par l'US Saint-Berthevin. Aujourd'hui elle continue sa pratique au sein de l'Insep notamment (Institut national du sport, de l'expertise et de la performance).Mariama Damary est une basketteuse un peu particulière car elle ne pratique pas que le basket "classique", à 5 contre 5 mais ... à 3 contre 3. Elle a d'ailleurs intégrer en 2019 l'équipe de France dans cette discipline qu'elle découvre. La Mayennais a participé en juin aux championnats du Monde U18 à Oulan-Bator en Mongolie.

Au 3x3 il est interdit de parler aux entraîneurs. Ils sont d'ailleurs en tribune. On est autonome. Le 3x3 continue de se développer en France. Il y a de plus en plus de compétitions qui s'installent