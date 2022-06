Stade Rochelais basket : "La possible montée en Pro B est une divine surprise", Charles Kloboukoff

Quelle fin de saison pour le Stade Rochelais ! La grande Coupe d'Europe pour les rugbymen (en attendant le Bouclier de Brennus ?) et une possible montée en Pro B (Jeep Elite) dès ce vendredi soir (20h) pour les basketteurs. A condition de battre Mulhouse en finale retour des play-offs. Rupella s'était imposé au match aller vendredi dernier en Alsace (78-82). En cas d'égalisation mulhousienne, les deux clubs se retrouveront dimanche (17h) toujours à Gaston-Neveur pour une belle décisive.

En attendant cette soirée peut-être historique, le président du Stade Rochelais basket, et PDG de Léa Nature, Charles Kloboukoff confie son bonheur et ses ambitions à France Bleu La Rochelle.

Budget en hausse de 25%

Un an de présidence et déjà une possible accession, vous êtes un patron comblé ?

C'est une année jaune et noire effectivement, on est comblé par cette magnifique récompense qui vient couronner tout le travail effectué par le staff et les bénévoles du Stade Rochelais. Au rugby, tous les partenaires qui ont accompagné le projet. Et c'est vrai que pour le basket, c'est un peu une divine surprise parce que la saison avait commencé dans la difficulté avec des joueurs majeurs blessés. Et finalement, le groupe s'est soudé et a trouvé une énergie incroyable pour tout renverser chaque équipe à chaque tour.

On loue la ferveur du public à Marcel-Deflandre. L'ambiance est également magnifique à Gaston-Neveur ?

Ah oui, c'est de plus en plus bruyant. Et c'est vrai que sur les derniers matches, la salle était chaude, pleine de drapeaux. Il faudrait une salle 2 à 3 fois plus grande désormais, vu la ferveur populaire et tout public qui vient encourager l'équipe. Je crois que ça leur donne une force supplémentaire pour gagner des matchs parce que c'est souvent au couteau que ça joue. La montée était clairement un objectif sous trois ans. Elle était plutôt attendue pour la saison suivante, comme on avait renouvelé le groupe de manière assez importante. Et finalement, si elle doit arriver cette année, on est à quelques encablures de la victoire, le club est prêt à l'assumer.

Avec un budget forcément à la hausse ?

L'ensemble des partenaires est derrière le club. C'est un budget en hausse de 25 %, quasiment passé de 1,6 million à 2 millions d'euros. Ce sont aussi des aménagements de la salle pour répondre aux normes de la fédération, mais nous sommes prêts. On travaille tous ensemble avec les administrateurs et les actionnaires sur le projet, avec les membres du staff pour préparer le club à cette montée, si elle doit arriver vendredi au dimanche.

Une salle de 4.000 places ?

En cas de montée, à quoi peut prétendre le Stade Rochelais la saison prochaine ?

Ecoutez, là, c'est vrai qu'il faut déjà restructurer l'équipe, accueillir un nouvel entraîneur. Donc un gros travail qui est fait par Aymeric Jeanneau, notre directeur général. Évidemment, l'objectif, ça sera le maintien pour trouver une position stable en Pro B, avec peut-être un collectif d'entrepreneurs et avec l'appui des collectivités locales, envisager la création d'une salle a fait l'objet de discussions depuis deux ans, mais avec le Covid, le projet était un petit peu gelé. Une salle "sport et spectacles", parce que le basket ne suffira pas à amortir son coût.

La Betclic Elite (Pro A) est un objectif à moyen terme ?

Pour envisager à moyen terme la Pro A, il faut une salle de 4000 places. Il faut des qualités d'infrastructures, un terrain d'entraînement et c'est beaucoup de choses qui nous manquent aujourd'hui puisque la salle Gaston-Neveur, comme vous le savez, est partagée avec les scolaires. Et les professionnels n'ont pas forcément beaucoup de créneaux pour s'entraîner. Donc on bricole encore un petit peu et plus on va monter en niveau, plus on va se rapprocher du niveau national. Et plus il va falloir se professionnaliser et disposer d'outils extrêmement performants, ce qui est déjà le cas en partie avec la mutualisation du centre d'entraînement Apivia où les basketteurs en accès le lundi pour aller partager les structures avec les rugbymen. Mais il faudra quand même des outils un petit peu plus dédiés également au basket dans le futur.

Une montée pourrait accélérer la réalisation de ce complexe ?

C'est sûr que ça va donner un coup de fouet et probablement de l'enthousiasme pour essayer de former ce collectif pour porter le projet, parce que c'est un projet très structurant pour la CDA (Communauté d'Agglomération de La Rochelle). C'est un projet très important aussi dans la mesure où il n'y a plus de salles de spectacles de plus de 1.000 personnes avec la disparition à venir du parc des expos. Donc on sait qu'il y a une lacune à ce niveau-là. Les études de marché qui avaient été faites à l'époque par la mairie, montraient qu'il n'y avait pas forcément le potentiel pour une salle. Mais on est en train de prouver le contraire. Les sportifs sont en train de montrer que La Rochelle a sa place au plus haut niveau et que ça sera vrai pour le sport, peut-être pour un autre sport collectif dans le futur, on l'espère, et également pour d'autres types d'animations et d'accueil de spectacles en tout genre, parce qu'il y a un véritable besoin. On sent quand même aussi que le public a été privé de beaucoup de choses pendant deux ans, qu'il a envie de s'éclater. Il y a de la joie, on l'a vu l'autre fois sur le Vieux Port, mais je crois qu'on va le revoir à plein d'autres occasions. C'est tout ce qu'on souhaite pour la fin de saison en tout cas.

La présidence du rugby ?

Une question plus personnelle pour finir, est-ce qu'on peut vous imaginer un jour président du Stade Rochelais Rugby ?

Écoutez vous avez un président qui arrive à une forme de couronnement après avoir travaillé pendant de longues années entouré par des personnes très compétentes. Donc je prends beaucoup de plaisir, entre guillemets, à soutenir avec les partenaires majeurs et avec les autres associés du Stade Rochelais qui sont justement le Stade Rochelais lui-même, mais également Rhinos et Watson Patrimoine qui ont fait beaucoup pour la structuration de ce club. Moi je n'ai pas la "disponibilité" en tant que chef d'entreprise pour consacrer autant de temps qu'un vrai président professionnel peut le faire. C'est grâce à notre collectif qu'on arrive à soutenir ce club et à l'encourager. Non, non, je reste à ma place et je suis très heureux d'être là et d'être associé comme membre du conseil de surveillance au rugby. Il y a des gens qui font extrêmement bien leur travail et c'est à nous de prouver qu'on est capable de faire aussi bien dans le basket et de garder des joueurs qui vont transmettre cet état d'esprit, qui ont l'humilité et les valeurs que porte le stade Rochelais de dépassement de soi. C'est ce qu'ils nous a montrés sur les derniers matches.