Stade Rochelais Pro B : Kiady Razanamahenina remplace temporairement Arnauld Thinon

Un nouveau joker médical pour le Stade Rochelais Basket. Le club l’annonce ce jeudi 27 octobre . Kiady Razanamahenina, un meneur malgache qui sort d’une saison réussie à Bordeaux. Il mesure 1m85 pour 77 kg et vient compenser l'absence d'Arnaud Thinon, à l’arrêt pour six semaines à cause d’une blessure à la cuisse.

ⓘ Publicité

"C'est ma première expérience à ce niveau. Remplacer Arnauld Thinon, ça va demander beaucoup de travail et c'est loin d'être simple. Je vais tout faire pour répondre aux attentes du coach. Je sors d'une saison compliquée collectivement même si j'avais des statistiques personnellement. Je suis en confiance, je sais ce que je peux apporter au groupe. Je vais essayer d'apporter à l'extérieur et dans la création, tout en montrant que je sais défendre fort."

Kiady Razanamahenina, au Stade Rochelais Basket.

Pour la 3e journée de Pro B, vendredi 28 octobre, le Stade Rochelais se déplacera à Saint-Quentin (Hauts-de-France). Les maritimes avaient perdu leurs deux premiers matchs de championnat. Le coup d'envoi est à 20 heures.