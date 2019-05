Staff prolongé, intégration de jeunes joueurs, objectif : quels sont les projets du club de basket de la JAVCM ?

Les dirigeants et partenaires se sont réunis pour parler budget et ambitions sportives

Clermont-Ferrand, France

A l’approche des premiers play-offs de l’histoire du club, la JAVCM signe déjà une belle saison. Une performance ponctuée par une récompense, celle du meilleur entraîneur de Pro B, remise à Guillaume Vizade, lundi dernier. Cette année, les Métropolitains ont enchaîné jusqu'à six victoires d'affilée, pointant à la 4e place du classement, avec 67,5% de victoires. Le club étant assuré de disputer les phases finales, les dirigeants ont voulu voir plus loin. Pour les trois prochaines années, la JAVCM veut mettre en place un projet à la fois sociétal et sportif avec l’envie de devenir un acteur majeur dans le paysage sportif de la région.

Un projet triennal à l'auvergnate

Selon le président du club, Yann le Diouris, la continuité et la stabilité dans l’effectif amorcées cette saison (avec une rotation de 7/11 joueurs) sont des éléments majeurs dans la structuration du club. Une structuration qui est un passage obligé pour viser la montée, et surtout pour y rester. "On veut un club qui soit stable et pérenne. On tend vers une accession au plus haut niveau mais pas n'importe comment" explique le président.

"On ne veut pas faire l'ascenseur (entre Pro A et Pro B)" - Yann Le Diouris

Pour assurer les pérennité du club au haut niveau, le président veut donc de la stabilité. C'est pourquoi il a prolongé son staff 100 % auvergnat : l'entraîneur Guillaume Vizade et le directeur sportif David Melody. Ils auront la lourde tâche d’intégrer des jeunes joueurs français à l’effectif, une volonté forte du président pour les années à venir.

Sur la question du budget alloué à la JAVCM, le président ne change pas de fusil d’épaule en annonçant la continuité dans les ressources du club. Il ajoute à cela les possibilités de partenariats "avec d'autres entités que les collectivités comme le Creps de Vichy (le Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive) de Vichy" qui permettraient une optimisation du budget.