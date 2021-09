Starligue, 2e journée : "il faut continuer dans l'état d'esprit de la première rencontre"

En handball, nouveau match à l'extérieur pour la Team Chambé, ce vendredi, pour la deuxième journée de StarLigue, le championnat de France. Les Chambériens, 4e au classement, se déplacent à Limoges, le 11e (coup d'envoi 20h). Objectif : confirmer le bon début de saison. La semaine dernière, pour la reprise du championnat, la Team Chambé s'était imposée 30 à 27 sur Toulouse.

Ce vendredi soir, face à Limoges, Erick Mathé l'entraîneur de Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball compte sur son effectif pour aller chercher une deuxième victoire de suite. "Quand on est dans les phases du début de championnat, c'est bien de vouloir marquer les esprit et continuer à engranger de la confiance (...) il faut continuer dans l'état d'esprit qu'on a pu avoir dans la première rencontre et dans les valeurs de combat qu'on a pu y mettre".

On a donné le tempo de cette nouvelle histoire, maintenant il faut l'alimenter

Le coach salue le "bel engouement collectif" dont a fait preuve son équipe lors de la première journée, victorieuse face à Toulouse. "J'ai trouvé que l'état d'esprit collectif était vraiment très bien, qu'il y avait un engagement physique du début à la fin, ce sont des ingrédients qui sont très importants à mettre en place, de match en match (...) c'est aussi une nouvelle histoire qui redémarre, on a donné le tempo de cette nouvelle histoire, maintenant il faut l'alimenter, il faut le faire perdurer".

Limoges, un adversaire en pleine ascension

"Limoges était en Proligue il y a deux ans, et ils ont fait une année tout à fait honorable pour un promu, là ils continuer à augmenter leur budget, à renforcer leur équipe avec des joueurs de qualité, donc c'est un candidat très sérieux, qu'il faudra prendre avec la plus grande des rigueurs", prévient Erick Mathé.

La Team Chambé a également hâte de retrouver ses supporters au Phare, la semaine prochaine (jeudi 23), pour la réception d'Aix-en-Provence, à 20h15. "Nos supporters sont aussi impatients de nous voir, ça fait un moment qu'ils ne nous ont pas vus en live, de pouvoir les avoir proches de nous, on sait que ça a toujours été un point très fort de nos résultats, on a hâte de les retrouver".

Par ailleurs, on connaît l'adversaire de Chambéry pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue : la Team Chambé se déplacera à Saint-Raphaël, le 5 ou le 6 octobre, à noter que le carré final de la compétition se tiendra à Metz les 18 et 19 décembre.

