Starligue : battu par Dunkerque (27-31) le Grand Nancy Métropole Handball glisse un peu plus vers la proligue

La défaite ce jeudi soir à Gentilly face à Dunkerque, 27-31, voit le Grand Nancy Métropole Handball se rapprocher un peu plus de la proligue. Cette défaite met en lumière une nouvelle fois les difficultés nancéiennes à tenir la distance, avec un effectif réduit et manquant de vécu à ce niveau.

En recevant Dunkerque, ce jeudi soir à Gentilly, le Grand Nancy Métropole Handball avait la possibilité en cas de victoire, de continuer à entretenir la flamme du maintien en Starligue. Malheureusement, les Nordistes, également concernés par leur survie n'ont pas laissé passer l'occasion et se sont imposés, 27-31. Un revers logique pour des Nancéiens trop inconstants mais aussi usés mentalement et physiquement, selon le coach Benjamin Braux :

C'est vraiment une saison difficile, toutes les semaines notre préparation est perturbée par des faits contraires. Comment voulez-vous que l'on arrive à durer dans un match. Malgré cela, l'équipe fait ce qu'elle peut et ne lâche pas.

De la volonté, les Nancéiens n'en manquent pas, mais ils sont à court de carburant. Contre Dunkerque, leur début de match est plus qu'intéressant, avant de s'éteindre au fur et à mesure et de laisser l'adversaire prendre l'initiative dans le jeu et au tableau d'affichage :

Benjamin Braux regrette de ne pas pouvoir disposer de tout son effectif cette saison - C. Devoitine

On parvient à faire ce que nous souhaitons, avant de retomber dans nos travers. Nous ne sommes pas assez efficaces aux tirs, alors que les possibilités nous les avons. Il nous manque de la lucidité pour creuser l'écart quand nous sommes devant au score.

Le vécu, le talent à certains postes, cette combinaison indispensable au plus haut niveau, le Grand Nancy Métropole Handball ne la possède pas. Ajoutez à cela, le facteur réussite et bien trop souvent des décisions arbitrales contraires, voilà pourquoi aujourd'hui, le GNHB est en difficulté.

Après avoir grillé une nouvelle cartouche contre Dunkerque, le GNMHB, lanterne rouge, n'a plus le choix, il doit réaliser lors des six dernières journées à venir, un parcours de haute volée et s'accrocher à l'espoir de voir que l'écart de cinq points, avec le premier relégable, Saran, est encore comblable.