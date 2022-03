Starligue : le Grand Nancy Métropole Handball ramène un point mérité de Nîmes (29-29)

Le Grand Nancy Métropole Handball, n'est pas revenu à vide, ce vendredi soir de son déplacement à Nîmes (29-29). Un point amplement mérité pour les Nancéiens qui ont bataillé collectivement, avec seulement 10 joueurs professionnels. Ce résultat, ne fait certes pas avancer le GNMHB au classement qui reste dernier, mais il gonfle le moral des troupes avant la réception de Toulouse, vendredi prochain à Gentilly.

Revoir le match Nîmes-Grand Nancy Métropole Handball

En terre gardoise, Nancy a mis un terme à une série de 12 défaites consécutives, et peut même nourrir quelques regrets en seconde période. Les joueurs de Benjamin Braux ont souvent mené au score, et ont même compté deux buts d'avance, avec une possession, malheureusement gâchée à cinq minutes de la fin. Même si le Grand Nancy Métropole Handball a souffert dans les derniers instants, il montre qu'il est encore vivant et que le maintien reste encore possible.