Starligue : "le statut d'outsider nous va bien" estime Benjamin Braux, entraîneur de Nancy

Ca y est, nous y sommes. Le Grand Nancy Métropole Handball, souvent placé pour la montée ces dernières années, va arborer le blason de l'élite du handball tricolore, celui de la LiquiMoly Starligue, pour la première fois ce samedi soir. Pour cette première, le promu nancéien se déplace sur le terrain de Chartres, qui débute sa troisième saison consécutive en première division.

Une formation de Chartres dont on peut penser qu'elle jouera un peu le même championnat que Nancy. Il y a en tout cas une chance à saisir même si Nancy, de par son statut de promu et une préparation perturbée par des blessures à certaines postes-clés, ne sera pas favori, pour son entraîneur Benjamin Braux :

"Un statut d'outsider, ça se joue. C'est là pour faire des performances, c'est un statut agréable à porter si et seulement si on arrive à marquer des points. On est considéré comme les petits. Ce qui est intéressant, c'est de déjouer les pronostics, ça fait de belles histoires à la fin [...] Le statut d'outsider nous va bien."

La défaite contre Sélestat, "une piqûre de rappel"

Pendant sa préparation, Nancy n'a pas remporté de victoire mais a fourni de belles prestations, sauf lors de la dernière opposition face à Sélestat, avec une défaite à domicile 29-22. Peut-être un mal pour un bien pour son capitaine Yann Ducreux :

"C'est un accident, une piqure de rappel. C'est une très bonne chose que ça nous soit arrivé. Je pense qu'on s'est vu trop beau après une très bonne préparation contre des équipes d'un niveau supérieur, avec de très bonnes bases. On n'a pas une équipe qui peut se prendre pour quelqu'un d'autre."

Parole à la défense

Nancy arrive donc avec humilité à Chartres, bien conscient que l'équipe n'est pas encore totalement prête en attaque, selon son entraineur Benjamin Braux. Ce sera donc parole à la défense ce soir :

"L'intensité défensive, c'est ce qui fait remarquer l'état d'esprit de l'équipe. Cette année, on est parti sur le principe d'avoir de l'envie, de la solidarité, ce sont les valeurs défensives. Après, le jeu d'attaque, c'est à nous de trouver des stratégies avec un jeu simple, sans pertes de balles."

Benjamin Braux qui estime à deux ou trois semaines le délai nécessaire pour être véritablement prêt. Mais pas question de se chercher d'excuse : le saut dans le grand bain, c'est bien ce samedi soir.