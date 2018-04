Strasbourg, France

Les basketteurs de la SIG ont cru pouvoir inverser la tendance après la défaite de 9 points en Grèce match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Ils ont compté jusqu'à 8 points d'avance mais ils ont finalement fait match nul 83 partout ce mercredi au Rhénus contre les Grecs de l'AEK Athènes.

"On a fait notre meilleur match de la saison, explique l'entraîneur de la SIG Vincent Collet. Mais l'AEK Athènes a été bon aussi, il aurait fallu être exceptionnel pour se qualifier. Il n'a pas manqué grand chose, on a raté quelques lancers francs, quelques paniers faciles et on a fait deux grosses erreurs défensives en fin de match, alors qu'on pouvait encore se qualifier".

Pas de Final Four au Rhénus

La déception est d'autant plus grande que la SIG aurait organisé le Final Four de la Ligue des Champions en cas de qualification, d'après le président du club Martial Bellon.

Les Strasbourgeois ont désormais deux derniers objectifs cette saison : gagner la coupe de France - ils sont en finale (contre Boulazac) - et le championnat de pro A, qui leur échappe de peu depuis 5 ans.