Strasbourg et Nanterre s'affrontent ce soir pour une place sur le podium de la proA

La Sig reçoit Nanterre ce mardi soir au Rhénus en proA de basket. Les deux équipes ont le même objectif, terminer la saison régulière sur le podium. "C'est un match qui compte double", explique le coach strasbourgeois, Vincent Collet.

Les basketteurs strasbourgeois vont tenter d'enchaîner une onzième victoire d'affilée ce soir contre Nanterre, à cinq journées de la fin de la saison régulière de la proA de basket. Les deux équipes affichent le même nombre de points et visent toutes les deux une place sur le podium. "C'est un match qui compte double", explique Vincent Collet, le coach de la Sig. "Et le goal average aussi a son importance, si on gagne, on prend deux places sur Nanterre."

Mais la soirée s'annonce difficile pour les basketteurs strasbourgeois. Ils risquent d'être privés de trois joueurs, Murphy, Sy et Walker, qui se sont blessés à l'entraînement. "On a eu une semaine plus que difficile, horrible, avec au minimum deux joueurs absents à chaque séance", constate Vincent Collet. Le coach de la Sig veut "rester les pieds sur terre" après dix victoires d'affilée. "On va rentrer dans le dur, les cinq derniers matchs seront les plus compliqués."

Sig / Nanterre au Rhénus à Strasbourg, coup d'envoi ce mardi à 20 heures.