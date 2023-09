Sur le parquet de Strasbourg, le CSP va tenter d'obtenir son premier succès de la saison en championnat

Une semaine après la défaite 72-59 à Beaublanc face à Monaco , les basketteurs du CSP se déplacent à Strasbourg ce samedi à 16h pour la 2ème journée de Betclic Elite. L'objectif est d'aller chercher un premier succès en championnat et bel et bien lancer la saison car même s'il y a eu de bonnes choses contre la Roca Team, notamment en défense, le CSP a perdu mais surtout a fait trop d'erreur, a été trop imprécis.

Contre Strasbourg, le coach Ilias Kantzouris attend donc que son équipe améliore "la réalisation en attaque" mais "on doit aussi jouer plus intelligemment en défense parce que contre Monaco il nous a manqué beaucoup de petites choses, des détails qui n'ont pas fonctionné et je crois que cela nous a pénalisé."

"Un gros test" pour les Limougeauds

Il faut quand même rappeler que le CSP n'est pas épargné par le calendrier en ce début de saison. Entre la reprise la semaine dernière contre le champion de France en titre et les deux déplacements en quatre jours à Strasbourg et Levallois, la tâche n'est pas aisée.

Le match de ce samedi contre la SIG sera important explique l'intérieur Mathieu Wojciechowski. "C'est un match qui sera un gros test car on connaît Strasbourg, c'est une équipe référence du championnat, ils ont fait un bon match contre Nanterre - la semaine dernière lors de la 1ère journée - donc ce sera intéressant." D'autant plus intéressant que sur le banc strasbourgeois il y a un visage bien connu des Limougeauds : l'entraineur Italien Massimo Cancellieri. Avant de partir à l'intersaison, il a marqué le CSP durant deux ans.

Le CSP victorieux l'an dernier au Rhénus

L'an dernier, les Limougeauds l'avaient emporté au Rhénus 73-71, grâce notamment aux 22 points du capitaine Nicolas Lang. Le CSP qui doit faire sans l'intérieur américain Kristian Doolittle dont le contrat a pris fin mercredi suite à une altercation entre lui et l'entraineur Ilias Kantzouris la semaine dernière lors d'un entrainement.

Avec ce rendez-vous à Strasbourg, les basketteurs limougeauds lancent une série de cinq matchs en deux semaines. Ils iront mercredi sur le parquet de Levallois avant ensuite de recevoir à Beaublanc le Paris Basket. Le CSP a d'ailleurs appris que le 18 octobre, il se déplacera à Tours (N1, 3ème division) pour les 32ème de finale de la Coupe de France.

Le match Strasbourg/CSP sera en tout cas à suivre en direct dès 15h55 sur France Bleu Limousin.