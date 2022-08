Sur le parvis de la mairie de Montpellier, un terrain de beach-volley accueille un tournoi international

L'effervescence monte progressivement sur le parvis de la mairie de Montpellier. 390 tonnes sables sur un terrain de 20 mètres de longueur et 10 de largeur ont été repartis pendant plusieurs jours devant l'hôtel de ville afin de construire un terrain de beach-volley. Car le Beach Pro Tour fait escale pour la cinquième fois à Montpellier, cette fois sur ce parvis après être notamment passé par le Parc de la Rauze, terrains d'entraînements du Montpellier Beach Volley.

C'est original !

Au total, 250 joueurs professionnels et amateurs vont s'affronter pendant quatre jours. Parmi eux, quatre-vingt joueurs viennent de Bolivie, des Pays-Bas, de Suisse et d'ailleurs. C'est la cinquième fois que le Beach Pro Tour fait escale à Montpellier, mais c'est une première sur ce grand parvis peu fréquenté. "_Ca change, c'est original d'accueillir un terrain comme ç_a" reconnaît Jules, qui n'avait pas encore vu cette installation.

Voir plus loin que le tournoi

Pour la construire, le sable a été acheminé par camions. A l'issue de ce tournoi, ce sable sera transposé au parc de la Rauze, situé dans le quartier d'Aiguerelles. Histoire d'allier une dimension éco-responsable à la dimension sportive. "On voit plus loin que le tournoi" confirme Stéphane Canet, directeur du tournoi à Montpellier. "Le but est de faire profiter d'autres personnes avec ce sable que l'on tenait à conserver".

Accessible à tous

Car s'il y a bien un sport que l'on peut pratiquer n'importe où pourvu qu'il y aie une bande de sable, c'est bien le beach-volley. "C'est accessible à tous, pour les filles, les garçons, en famille. Il faut juste un maillot, un short et un ballon !" sourit Stéphane Canet en montrant le terrain installé devant la mairie. Impatient que la compétition commence.