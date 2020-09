Suspicion de Covid-19 : pas de déplacement au Mans ce samedi pour le Limoges CSP

C'était jusque là une préparation idéale pour le Limoges CSP. Très peu impacté par les arrivées tardives de joueurs américains et encore moins par la Covid-19. Malheureusement, le club limougeaud doit renoncer au dernier match de préparation prévu ce samedi sur le parquet du Mans. Il y a une suspicion de Covid pour "un joueur de l'équipe". Il a subit un nouveau test mais les résultats tardent à tomber en raison du mouvement de grève qui a touché cette semaine le laboratoire Astralab.

Une suspicion qui tombe mal à une semaine de la reprise

Le problème, c'est que le club du Mans ne peut plus attendre et exigeait une réponse dans la journée de vendredi pour avoir le temps de se caler un autre adversaire. Si les résultats pourraient tomber ce vendredi soir, c'est trop tard. La direction sportive, "par mesure de prévention", a décidé d'annuler ce déplacement. Reste maintenant à connaitre le résultat du test et les éventuelles conséquences sur le groupe professionnel à une semaine du début de saison de JeepELITE et le match de la 1ère journée samedi prochain à Beaublanc face à Nanterre.