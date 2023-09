Tangos Bourges Basket : la saison 2023-2024 est lancée

Le Tango Bourges Basket retrouve sa salle ce samedi pour la deuxième journée de Ligue féminine, avec la réception de Landernau. Les filles de Bourges ont bien entamé le championnat dimanche dernier avec une victoire face à Basket Landes, 88 à 70. À l'occasion de cette première rencontre à domicile, il est temps de faire un point sur l'effectif, les ambitions et le budget.

La saison dernière n'était pas catastrophique, loin de là. Mais il est vrai que le Tango Bourges Basket nous avait habitué à mieux. La saison 2022 restera dans les annales : championnes de France pour la 15e fois, vainqueures de l'Eurocoupe et du match des champions , les Berruyères avaient tout raflé.

2023 ne sera pas la même : les Tangos ont cumulé les blessures et la course au titre s'est arrêté en quart de finale de l'Euroligue et en demi-finale de Ligue féminine.

Recrutement bouclé avec neuf joueuses dans l'effectif

Il est temps de laisser derrière nous cet épisode et d'en tirer tous les enseignements. C'est ainsi que le recrutement a été bouclé sur un effectif de neuf joueuses, contre 11 la saison dernière. Le coach Olivier Lafargue trouvait que c'était un peu trop pour garantir à chacune du temps de jeu suffisant. Avantage supplémentaire, cela laisse la possibilité d'avoir recours à un joker médical si nécessaire, sans sortir du budget de 3,5 millions d'euros.

Les cartes sont donc distribuées, avec un objectif en tête, celui de la patronne, Agnès St Gès, présidente des Berruyères : être finaliste sur les trois tableaux en Eurocoupe, en Coupe de France et en Ligue féminine.

Le coup d'envoi de Landernau-Tango sera donné à 20h ce samedi 30 septembre.