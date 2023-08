VIDÉO – Tarbes : en pleine prépa caniculaire les basketteuses du TGB se jettent à l'Adour

Quoi de mieux que des températures caniculaires pour reprendre le chemin de l'entraînement ? Depuis une semaine les basketteuses du TGB sont de retour au palais des Sports du quai de l'Adour pour préparer la saison prochaine, sous un soleil de plomb et des températures suffocantes. "C'est vraiment pas l'idéal", confirme la pivot et capitaine Isabelle Yacoubou, 37 ans, "dans le sport on a encore parfois du mal à s'adapter à ça, comme par exemple des entreprises peuvent le faire avec des horaires décalés ou ce genre de choses. Je peux vous dire aussi que nous on est docile, j'en connais qui sont entrés dans des mouvements de grève avec des conditions pareilles. Certainement que ça diminue nos performances, mais en tant que joueuses, on n'a pas la main sur tout, alors on s'accroche". Alors les Violettes ont trouvé la solution la plus simple pour faire redescendre la température : un plouf dans l'Adour, qui passe juste derrière le Palais des Sports !

Les températures vont redescendre pour la suite de la préparation

"En temps normal l'Adour est plutôt froid, ça peut faire un peu cryothérapie, mais là en ce moment, même pas", raconte aussi Isabelle Yacoubou. "En tout cas ça crée de la cohésion dans un groupe qui a beaucoup changé, ça permet d'optimiser le temps qu'on a aussi pour faire bien faire vivre ce groupe et le faire grandir", poursuit la capitaine des Violettes. Le TGB va accélérer ses prochaines semaines sa préparation, avec un tournoi international au Quai de l'Adour les 2 et 3 septembre prochain avec les clubs de Montpellier, Saint-Sébastien et Schio. La Ligue Féminine reprendra pour les Tarbaises le 23 septembre par la réception de Villeneuve d'Ascq.