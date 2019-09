Taurean Green à l'essai au Mans Sarthe Basket pour remplacer Brandon Taylor

Le Mans, France

Le MSB semble avoir trouvé son pigiste médical afin de palier l'absence de son meneur US, Brandon Taylor, opéré du pouce la semaine dernière. Depuis ce lundi matin, le club a mis à l'essai Taurean Green, un Américain de 33 ans (1,83 m) naturalisé Géorgien. Double champion NCAA (championnat universitaire américain) en 2006 et 2007, il a très peu joué en NBA avant de s'exiler en Europe. Il connaît assez bien le championnat français pour être passé par Limoges (2014), l’ASVEL (2015) et Antibes l'an dernier, où il a tourné en moyenne à 10 points et 4 passes décisives pour 27 minutes par match. À moins d'un souci de dernière minute, il devrait donc signer pour la durée de l'indisponibilité de Taylor, à savoir entre huit et dix semaines.